Más de 40,000 asistentes y una derrama de 50 millones de pesos es lo que espera alcanzar CONQUE, la convención anual de Cómics y Entretenimiento de México que arranca en Querétaro con la presencia estelar de Elijah Wood, actor de la saga de El Señor de los Anillos.

“La visita del gran Elijah Wood, un homenaje a Stan Lee por parte de los cosplayers, la presencia de Lego, la celebración de los 80 años de Batman, más de 100 artistas, 40 horas de conferencias y más de 300 horas de actividades durante todo el fin de semana son algo de todo lo que ofrecerá CONQUE y varias sorpresas más”, explicó Luis Gantus, director del evento.

De acuerdo con el secretario de Turismo del estado de Querétaro, Hugo Burgos, el evento provocará una derrama de 50 millones de pesos y “atraerá a 40,000 visitantes, unos 1,000 serán visitantes foráneos y la famosa muñeca Lele de Querétaro será repartida entre todos los asistentes”.

Para los días 3, 4 y 5 de mayo, se han preparado diversas actividades, entre las que destaca la premier de la película Tolkien, cuyo estreno comercial será hasta el 14 de junio, pero CONQUE la presentará el 5 de mayo.

“En el caso de Lego, celebrará 20 años de su alianza con Star Wars. También se celebrará un encuentro nunca antes visto, el Kombate Monero, entre los caricaturistas Trino y Jis contra Sergio Aragonés, encuentro moderado por Andrés Bustamante, el Güiri Güiri, adelantó Gantus.

Los invitados

En CONQUE se darán cita dibujantes e ilustradores de talla internacional como Sergio Aragonés, desde España; Paco Roca, Áurea Freniere, Neal Adams, quien revolucionó y oscureció a Batman; Tom Grindberg, dibujante de Tarzán, así como el monero Gonzalo Rocha, Gerardo Sandoval, José Luis Pescador el Nigromante, Claudia Aguirre, Alejandra Gámez, Augusto Mora, entre otros.

“San Garabato es un espacio donde los fans, profesionales y público en general podrán convivir con los creadores, más de 70 artistas invitados, entre los que destacan: Tony Sandoval, Bachan, Augusto Mora, Gerardo Sandoval, Ricardo Cucamonga y Tom Grindberg”, dijo.

También se confirmó la presencia del actor de doblaje Eduardo Garza, quien da voz a personajes como Krillin, de Dragon Ball, o Elmo, de Plaza Sésamo.

Talleres para niños

“Volveremos a tener la Arena Ea-Sports que contará con el apoyo de Kung Fu Klan. También habrá talleres para niños de la mano de Panini con diversas actividades. Vamos a repetir el famoso May The Force Be With You, donde los personajes de Star Wars (La guerra de las galaxias)se harán presentes”, comentó.

Competencia de animación

Por primera vez se contará con un Abierto Mexicano de Animación, donde habrá ocho de los mejores animadores 2D y 3D compitiendo, y que se espera que el próximo año sea un evento abierto para estudiantes y animadores de las universidades mexicanas.

A través de la Secretaría de la Juventud del estado de Querétaro se repartirán 5,000 entradas gratuitas para que niños y jóvenes puedan ser parte de la convención de cómics y entretenimiento más importante de América Latina.

CONQUE, el evento de cómics y entretenimiento de México, se realiza en Querétaro en el Centro de Congresos. Mayores informes en https://conque.mx

[email protected]