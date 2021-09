Cada tercer sábado del mes de septiembre celebramos a todas esas personas que se han convertido en donadores de células madre, por ello en el marco de esta fecha Be The Match México, junto al comediante y sobreviviente de cáncer Hugo “el Cojo Feliz”, presentarán un especial de stand up virtual este 30 de septiembre a las 8 de la noche.

También se trata del cierre de la campaña “Héroes sin filtro”, un esfuerzo donde en estos días se compartieron las historias de algunos donadores nacionales, el impacto que esto tuvo en sus vidas y la invitación por distintos medios a que las personas se inscribieran al registro de potenciales donadores.

Sergio Medrano, director regional de Be The Match, platica a El Economista que a casi cuatro años de su llegada a México, se tienen más de 78,000 potenciales donadores en todo el país y se sigue buscando que la cifra crezca, la meta es llegar a un millón en 2027.

“Actualmente hay 15 hospitales públicos y privados del país que forman parte de la red de centros de trasplante Be The Match, en los cuales ellos pueden acceder a los beneficios de la búsqueda de donadores internacionales para sus pacientes en México. Esto es una oportunidad que acorta la brecha que existe tanto en tiempo como en economía para acceder a un trasplante”.

Hasta el momento se han coordinado 86 donaciones de células madre de donantes mexicanos y 37 trasplantes ya facilitados en el país, de ellos 7 han sido de donadores mexicanos para pacientes nacionales, “este es el objetivo máximo, que entre connacionales se pueda dar el trasplante para que sea más fácil y accesible”.

Medrano recordó que al año se requieren alrededor de 2,000 trasplantes en México y son acumulativos, de ellos, solamente el 10% lo consiguen, ya sea por la parte económica o por la parte del donador. “Esto es muy bajo por eso se requiere un registro mayor para en algún momento de la vida tener la oportunidad de ayudar”.

¿En qué consiste Be The Match?

Be The Match es el registro de posibles donadores de médula ósea más diverso del mundo, que ayuda a personas con enfermedades en la sangre a encontrar un donador genéticamente compatible para recibir el trasplante que necesitan para sobrevivir, ellos además brindan apoyo, acompañamiento y recursos económicos a pacientes y sus familias para cubrir parte de los costos del procedimiento.

¿Por qué se necesitan trasplantes de médula ósea?

El trasplante de médula ósea sirve para más de 70 enfermedades de la sangre, porque permite la regeneración de células malignas, entre ellas están todos los tipos de leucemias (cáncer en la sangre), anemias congénitas, linfomas o inmunodeficiencias.

Mitos sobre el trasplante

Sobre el tema, Medrano asegura que hay muchos mitos, mucha gente piensa que le van a extraer la médula espinal o la columna y hay temor de quedar paralíticos, pero nada más lejos de la realidad.

El trasplante de células madre o médula ósea es un derivado de la sangre, lo que permite “salvar una vida en vida”. La recolección de células madre del donante es a través de sangre periférica y a través de una punción, la extracción de las células será de acuerdo con la enfermedad del paciente, edad y peso. En el 77% de los casos de los pacientes se necesita de la extracción de sangre por un brazo como si se fueran a donar plaquetas; en el otro 23% de los casos se necesitan células de la médula ósea, que se trata de una punción en el hueso ilíaco (parte trasera de la cadera). El riesgo de donar células madre es del 0.02% para el procedimiento del hueso de la cadera, de ahí en más las células madre se regeneran en segundos.

¿Cómo donar a una persona en otra parte del país o del mundo?

En México hay una gran diversidad étnica, esta fuerte combinación permite que no se tengan fronteras, estamos inmersos en el mundo genéticamente a tal grado que donantes mexicanos han ayudado a personas en Israel, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, y también se han recibido de diversos países.

Esto abre la expectativa y la generación de una cultura médica para aprovechar el trasplante no relacionado, que hasta ahora no está incluido en los seguros públicos ni privados del país, eso lo vuelve aún muy costoso. También aunque el tema está legislado, porque las células madre están incluidas en la ley como parte de derivados de la sangre, falta aterrizar un poco más el tema, sobre todo en la Ley Aduanera y en eso también trabaja Be The Match. “sería muy bueno que en un futuro cercano este trabajo pudiera ser parte del catálogo de la Secretaría de Salud”.

“En México el tema es algo nuevo, en la comunidad médica siempre se han hecho trasplantes autólogos, que son de las mismas células del paciente o relacionados (con la familia). La práctica de un donante no relacionado en Estados Unidos lleva alrededor de 30 años, esto es muy común, desde la ciencia también existe un conocimiento avanzado, pero no había llegado esta oportunidad de un registro mundial como lo tiene Be The Match con 41 países del mundo y más de 39 millones de personas registradas”, concluye Sergio Medrano, director regional de Be The Match México.

Tome nota

El evento de stand up con Hugo “el Cojo Feliz” se llevará a cabo este 30 de septiembre a las 20:00 horas y podrá ser visto a través de:

Facebook: BeTheMatchMexico

Instagram: bethematch_mx

Youtube: bethematchmexico

nelly.toche@eleconomista.mx