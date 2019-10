Durante los últimos gobiernos, expresidentes impulsaron proyectos culturales, dos de ellos faraónicos: el primero fue el de Vicente Fox, quien construyó la famosa megabiblioteca Vasconcelos, con un presupuesto que rebasó los 1,200 millones de pesos y que hoy en día aún no funciona al 100% como se presumió.

Después, Felipe Calderón destinó 1,304 millones de pesos a la Estela de Luz, la “suavicrema” o “monumento a la corrupción”, como la calificó un sector de la población que la consideró una obra innecesaria para el país.

Ambas obras estuvieron rodeadas de opacidad, malos manejos y acabaron marcando cada administración panista.

En el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, su gobierno invirtió 550 millones de pesos en la Ciudad de los Libros; la Cineteca Nacional con 400 mdp; en la remodelación de los Estudios Churubusco o Ciudad del Cine, 546 millones 700,253 pesos. Sin embargo, en comparación, el dinero no fue destinado a una sola obra.

Pero ahora, el presidente Andrés Manuel López obrador destinará 1,863 millones de pesos para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, tal y como se puede consultar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2020).

“Es necesario saber cuál es el diagnóstico o criterio para destinarle esa cantidad de recursos y cuál sería su impacto social”, comentó la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) sobre el presupuesto del sector de cultura para el 2020 que se depositará al proyecto de Chapultepec y que está bajo el rubro de provisiones para el desarrollo de infraestructura cultural.

Como dato, en los últimos seis años, el gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 1,600 millones de pesos para la mejora y rehabilitación de los bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón.

Ahora, se destinarán 1,863 millones de pesos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el nuevo espacio ecológico, artístico y cultural en la Ciudad de México que inaugurará la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

En el documento del 2 de abril del 2019 disponible en lopezobrador.org.mx, el presidente explicó que “lo más importante es la creatividad, el concepto ecológico, artístico y cultural. Se va a elaborar el presupuesto, no va a ser mucho. Estoy seguro”.

Incluso, explicó que el proyecto es una donación del artista plástico Gabriel Orozco, quien nunca ha tenido a su cargo una obra de esa magnitud y quien fue el consentido del sexenio de Vicente Fox, de hecho, el gobierno le pagó 3 millones de pesos por un esqueleto de ballena suspendido en la Biblioteca Vasconcelos. Orozco trabajará en coordinación con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Según el presidente, esta “gran obra de arte cultural” estará terminada a mitad del sexenio.

Para Arturo Saucedo, experto en temas de política cultural, hasta ahora, “no existe un proyecto ejecutivo ni financiero del complejo cultural Chapultepec, lo que es más grave es que no hay un estudio de costo-beneficio, indispensable por ley para un proyecto como éste. No hay por consecuencia proyecto financiero ni desglose de funciones, metas, programas, etcétera”.

Por su parte, el especialista Eduardo Cruz Vázquez explicó: “México es un país que requiere planear la infraestructura cultural, que su sociedad demandará en los años por venir. En esa perspectiva, no pongo en duda la necesidad, a la vez que urgencia, de reconfigurar el conjunto del Bosque de Chapultepec. Las Asociaciones Público Privadas deberían ser el mecanismo para alcanzar tanto la inversión como el sentido de planeación que demandan obras de ese calado, como las garantías para su operación a lo largo del tiempo”, comentó.

El coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura añadió: “Pero como en los tiempos del PRI y luego del PAN, y muchas veces con la complicidad de la oposición, se dan fondos a megaobras que no cumplen con los mínimos requerimientos que las nociones de desarrollo demandan. Por eso fracasan o quedan encerradas en mil dudas y no pocos escándalos. Nuevamente se va por esa ruta en tiempos de la 4T”, destacó.

Proyecto de Presupuesto 2020 asegura continuidad

El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec fue tema en la reunión de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, donde se analizó el anteproyecto del presupuesto 2020.

Ahí, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, señaló que el anteproyecto del presupuesto 2020 asegura que los programas iniciados este año podrán tener continuidad.

“Estamos tranquilos porque lo puesto sobre la mesa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí nos permite continuar con lo proyectado. Hay muchos proyectos que se pueden fortalecer, que se pueden reforzar, uno de ellos es con los estados y los municipios”.

Esto sucedió durante una mesa de trabajo técnica para el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, donde el diputado Sergio Mayer informó que es importante que “el Ramo 48 del presupuesto del próximo año refleje los recursos suficientes para dar impulso al tema cultura”.

“El presupuesto debe ser asignado correctamente a quien corresponde, en tiempo y forma, y evitar que se generen problemas. Esperamos que nos corrijan si en algo estamos mal y con base en su experiencia nos digan por dónde podemos ir para evitar los subejercicios; asimismo, atender muchos proyectos culturales que se quedaron sin los apoyos”, agregó el presidente de la comisión.

Por su parte, la diputada María Isabel Alfaro Morales (Morena) manifestó que el programa de Cultura Comunitaria en algunos distritos no ha sido aterrizado y no se conoce cuánto presupuesto se ha ejercido en el mismo.

“Se dejó de apoyar asociaciones y festivales, por lo que es necesario saber si ustedes presentarán las reglas de operación para que ellos puedan tener acceso y cumplir con los requisitos”.

La legisladora Simey Olvera expuso que hay una reducción, por lo que es importante conocer qué festivales se verán afectados y si está contemplada la cancelación de algunos festivales identificables o señalados, para que con esto se tenga un panorama o si apenas se va a analizar.

Pero el problema existe, los organismos de la sociedad civil conjunta (asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales) no se consideran en el Paquete Económico para el 2020, en particular la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

“El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no considerará derrama alguna a través de la sociedad civil organizada y, con estas medidas, múltiples asociaciones civiles van a desaparecer, puesto que en muchos casos obtenían recursos a través de los etiquetados del Congreso”, se indicó al El Economista hace unos meses.

Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, adelantó a la Comisión de cultura que el presupuesto tendría que estar a más tardar el 15 de noviembre y así conocer cuántos recursos tienen los programas de regla de operación.

[email protected]