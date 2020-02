El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presidió este miércoles 26 de febrero en la cancillería la inauguración del taller “Protocolo para la atención, prevención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (DOF 2020)”, junto con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann.

Este evento fue coordinado por la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, por medio de la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de brindar un espacio de capacitación a altos mandos de esta Secretaría, la Red de Enlaces de Género, el Comité de Ética, el Órgano Interno de Control y el Cuerpo Diplomático Acreditado en México, respecto al protocolo recién publicado el 3 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la inauguración, el canciller Marcelo Ebrard firmó el Pronunciamiento Cero Tolerancia a las conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acatando los criterios que dicta el nuevo protocolo y refrendando el compromiso de esta institución para combatir toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, asegurando que en esta Secretaría “hostigamiento y/o acoso es motivo de pérdida de la confianza.”

“No se puede cambiar la sociedad si no logramos una igualdad sustantiva, no se puede. Por eso dije en la Asamblea General de la ONU, el Gobierno de México es un gobierno feminista, porque sostiene y promueve una gran transformación social. No podría hacerse si no nos acercamos a una igualdad sustantiva lo más pronto posible, no como un ideal sino como un plan de trabajo”, afirmó el secretario.

Asimismo, advirtió que el hostigamiento y el acoso sexual van en contra de la esencia de la dignidad humana, de la libertad de las personas y de la base misma de una sociedad, por lo que si queremos ser una comunidad tenemos que ser “en esto sí, intolerantes, no permitirlo, no convivir con esto”. Agregó que “Todo lo que vaya contra la igualdad sustantiva nos ofende y también nos convoca a tomar acciones.

Impartieron el taller María Margarita Cortés Cid, directora del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Instituto Nacional de las Mujeres y Claudia Ruth Flores Zúñiga, directora de Seguimiento y Evaluación en la Dirección General de Igualdad de Género de la Secretaría de la Función Pública. Ambas funcionarias cuentan con amplia experiencia en la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de la administración pública.

El contenido del Taller se dividió en tres temas:

“La igualdad como vehículo de transformación”, impartido por Cortés Cid. “El servicio público y su vinculación con la igualdad y no violencia”, ofrecido por Flores Zúñiga. “Aspectos prioritarios para la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, facilitado por ambas funcionarias.

La SRE es la primera dependencia de la Administración Pública Federal que se capacita en el nuevo Protocolo, expresión sustantiva de que tiene como prioridad la eliminación de toda forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, en todos los niveles de trabajo e interacción.

Para cerrar el evento, José Antonio Domínguez Carballo, titular de la Unidad de Administración y Finanzas dirigió un mensaje y procedió a entregar las constancias de participación, acompañado por el director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, Moisés Poblanno, y la titular del Área de Igualdad de Género, Claudia Stefanie Serna Hernández.

