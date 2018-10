Cuando entré al ­Artechouse el mes pasado, necesité un minuto para ajustar mi visión ante la experiencia de la oscuridad multisensorial. Al finalizar mi recorrido, viví una especie de sueño narcótico llamado “Fractal Worlds”, de Julius Horsthuis (se puede observar un tráiler en https://vimeo.com/278505909).

Artechouse no colecciona arte, por lo que no se le puede considerar como un museo. Tampoco vende el trabajo que muestra, por lo que no se le puede catalogar como una típica galería.

Pero la estética cavernosa del espacio ubicado en Maryland Avenue SW, cerca de L’Enfant Plaza, en Washington, se aboca en presentar arte digital y, como muchos museos, quiere ayudar al público a apreciarlo.

El bar como foco de diversión

Uno de los elementos importantes del espacio es el bar. Al estar en el interior de la exhibición, propone a los visitantes la idea de que Artechouse también ofrece espacio de diversión. Es decir, invita a la gente a sumergirse en el arte haciendo de él una fiesta.

“No se trata de arte que puedas comprarlo y llevártelo a tu casa. Tú haces la experiencia. Se trata de cómo reaccionas ante él, cómo te conectas con él “, dijo el fundador y director de arte, Sandro Kereselidze.

Kereselidze y su compañera Tatiana Pastukhova abrieron Artechouse el año pasado después de haber sido anfitriones, durante siete años, de Art Soiree, un programa que presentaba fiestas temáticas de arte y música.

En mayo, ambos expandieron Artechouse a Albuquerque y tienen planes de montarlo en Miami en noviembre y en Nueva York en el 2019.

Kereselidze trabaja con artistas para crear exposiciones individuales envolventes que animan a los visitantes a ver y experimentar el trabajo desde diferentes perspectivas. “Fractal Worlds”, por ejemplo, presenta una pantalla gigante de 270 grados con la que invita a los curiosos a quedarse sumergidos en las sillones puff para viajar a través del bucle durante 23 minutos de imágenes generadas por computadora.

En otra habitación se muestran imágenes proyectadas en una cúpula invertida y en una tercera sala se les permitía a los invitados dispersar las nubes para revelar el mundo que había debajo.

Los auriculares de realidad virtual son impecables en la forma en que los visitantes experimentan lugares de otro mundo de Julius Horsthuis.

“Esto es arte contemporáneo para el siglo XXI, la tecnología es el medio de nuestro siglo”, dijo Kereselidze.

“Nueva naturaleza” se inauguró la semana pasada y permanecerá hasta el 13 de enero. Se trata de un trabajo de Mateusz “Marpi” Marcinowski e incluye una proyección multisensorial en la galería principal.

En la sala se han instalado sensores, cuyo objetivo es escanear a los visitantes y colocar la información sobre la pieza. Otra galería permite a los visitantes jugar con seres virtuales que se arrastran en árboles led, mientras que otra albergará una proyección sobre el piso.

Colaboración

“El artista comienza la obra y después todos los que la visitamos contribuimos con ella “, dijo Pastukhova. En el ambiente de Artechouse se sabe que “el futuro es ahora”. El espacio abre entre 10 de la mañana y 5 de la noche.

Por supuesto, por la noche, los visitantes mayores de 21 años pueden combinar el arte con el ambiente del bar. Usando la aplicación Artechouse, los jóvenes pueden experimentar cocteles de realidad aumentada creados para la exposición. “Todo es parte de una experiencia multisensorial, una experiencia completa”, dijo Sandro Kereselidze.