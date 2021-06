La secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero, informó que la reconstrucción de los 3,061 inmuebles culturales dañados por los sismos de 2017 registra a la fecha un avance de 55.9% y “la emergencia no se acaba hasta que se entregue el último”, sostuvo.

La secretaria Frausto Guerrero explicó además que en estas labores encabezadas por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la dependencia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), han participado las propias comunidades. “Es muy importante el desarrollo de capacidades locales para el mantenimiento y conservación preventiva para un futuro; 90% de las manos que están involucradas en la recuperación del patrimonio son locales. Esto nos da enorme tranquilidad porque sabemos que se generan las capacidades dentro de la misma comunidad. Esas mismas manos son las que construyeron estas edificaciones”, expresó en conferencia de prensa desde Uruapan, Michoacán.

Entre los inmuebles restaurados y entregados o por entregar a las comunidades citó como ejemplo la Catedral y la Parroquia del Ex Convento de Santo Domingo, ambos en Tehuantepec, Oaxaca, con una inversión de 12 millones de pesos, además del Templo de San Jerónimo Doctor, con una inversión superior a los 6 millones 866 mil pesos; el Templo de San Lorenzo Mártir en Zinacantán, Chiapas, donde se invirtieron más de 23 millones de pesos.

Respecto a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la secretaria Frausto recordó que se trabaja en la erradicación de flora parásita y calafateo de grietas: “una labor muy dedicada que tiene que ver también con la prevención”. Además, dijo, por primera vez se hizo un sistema pararrayos y una rehabilitación de la instalación eléctrica: “dejamos una instalación excepcional con la mayor y más avanzada tecnología para preservar este inmueble”.

Recordó que la Catedral también tuvo afectaciones con los sismos de 2017: “todavía se trabaja en la rehabilitación de las esculturas que cayeron de las torres y se realiza una labor y mantenimiento muy importante a los pilotes de control”.

Nueva Ley de Bibliotecas, con beneficios para el personal bibliotecario

Al hablar de la nueva Ley de Bibliotecas, la secretaria de Cultura destacó que uno de los puntos más relevantes es que se reconoce a las y los bibliotecarios. “Las y los bibliotecarios tienen una vocación extraordinaria para acercar la cultura a niñas y niños, son esa primera ventana. Tienen que ser tratados con dignidad, con certeza en cuanto a su empleo, tienen capacidades que han desarrollado en el tiempo y esta ley nos ayuda a darles este espacio y lugar de dignidad, así como a las y los usuarios”.

Destacó también la importancia de que la nueva legislación pone énfasis en la conservación de acervos. “Tiene que ver con la memoria de las comunidades a partir de sus libros y sus colecciones bibliográficas”, comentó.

La nueva legislación permitirá que estos recintos transiten de un modelo de punto de lectura hacia un formato más dinámico. De modo que, además de apoyar la educación, se fomenta el uso de las tecnologías de la comunicación, se impulsa el trabajo académico especializado, así como actividades que fortalezcan el tejido social.

Cultura Diversa

A un día de que concluyera el Mes del Orgullo LGBTI, la Secretaría de Cultura refrendó que sus recintos son espacios de libertad. "Decimos no a la intolerancia, no a la discriminación, no a la homofobia, lesbofobia o transfobia; por ello se mantiene una estrategia permanente por la inclusión, bajo el lema #CulturaDiversa".

Frausto Guerrero, informó que este mes se realizaron diversas actividades en México para celebrar a la diversidad sexual; en particular, el sábado pasado, comentó, en el Complejo Cultural Los Pinos, el flautista Horacio Franco dedicó su participación al caricaturista Antonio Helguera, quien falleció el pasado viernes 25 de junio.

La titular de Cultura aprovechó para enviar un mensaje de aliento a la familia del caricaturista y reiteró que le prepara un homenaje en el Complejo Cultural de Los Pinos.