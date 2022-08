Ataque a Salman Rushdie, “un embate la libertad de expresión”

El ataque con un arma blanca al escritor indio-británico Salman Rushdie el viernes pasado sobre el escenario de una institución educativa, el Instituto Chautauqua, en Nueva York, ha desatado el rechazo de la comunidad internacional e intelectual en habla hispana, sin exentar a la de México, sitio al que Rushdie se ha mantenido cercano toda vez que ha sido visitante frecuente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) y recientemente impartió la conferencia “La novela y los idiomas de la verdad” en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro.

La organización tanto de la FIL como de la capitalidad expresaron su rechazo contra el que se calificó de manera unánime como un atentado contra la libertad de expresión.

Dicha agresión, declaró la FIL Guadalajara, encabezada por Marisol Schulz Manaut, “es también una afrenta a la creación literaria y a la libertad de expresión. La literatura es un puente hacia la igualdad y la libertad, así como una ruta hacia un mundo libre de violencia. Reiteramos nuestra indignación por el cobarde atentado contra Salman Rushdie, cuya obra encarna lo mejor de la literatura, y le deseamos pronta recuperación”.

Por su parte, la organización de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, cuyo programa es encabezado por el escritor Martín Solares, se pronunció: “no podemos permanecer indiferentes ante el atentado contra Salman Rushdie. Ignorar la persecución de un escritor por la singularidad de sus ideas o los ataques hacia una obra literaria equivale a preferir la violencia antes que el diálogo, la barbarie antes que la paz”.

El propio Martín Solares conminó a no perder de vista “que el ataque al escritor es un ataque contra los derechos de todas las personas a expresarse libremente, sin recibir amenazas de ningún tipo”, y añadió que “su vida ha sido una lucha valiente y constante por la libertad de expresión. Lo que está en juego es el pensamiento contra la barbarie”.

Para Raúl Padilla, presidente de la FIL, “a lo largo de décadas, Salman Rushdie ha desafiado la intolerancia para convivir con sus lectores, muchas veces en la FIL Guadalajara. Nos preocupa nuestro amigo y nos preocupa el artero embate a la libertad”.

El autor nicaragüense y Premio Cervantes 2018, Sergio Ramírez, otro autor cercano de México también declaró: “el atentado criminal contra Salman Rushdie es una agresión contra toda la literatura. El fanatismo no podrá nunca contra el poder de la invención literaria. Mi solidaridad más profunda para con él”.

Un mal momento

Hay amargas coyunturas en la vida pública. Una de ellas sucedió ese mismo viernes, quizás por el mal tino de una decisión oficial. Tan solo un par de horas más tarde del atentado contra Rushdie, la Secretaría de Cultural federal adelantó vía redes sociales que el fallo del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022, se decidió para la escritora Margo Glantz. Bien merecido. La autora agradeció la distinción y, tuitera activa y con potestad absoluta sobre su libertad de expresión, añadió en otro tuit: “¡Vaya conjunción! Apuñalan a Rushdie, se quema mi país y recibo un premio”.

La autora española Rosa Montero lanzó una propuesta: “que todos los que podamos, compremos (y, además, a ser posible, leamos) un libro de Rushdie estos días, como muestra de apoyo a Salman y la libertad de expresión en contra de la oscuridad del fanatismo. Yo acabo de comprar el ebook de Joseph Anton, sus memorias”.

Por su parte, el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón propuso que “sería un gesto importante si se le diera el Nobel de Literatura a Salman Rushdie”.

El escritor pudo hablar

Este domingo por la mañana, Zafar Rushdie, hijo del también autor de “Hijos de la medianoche” (1981), anunció: “mi padre se mantiene en estado crítico recibiendo atención médica continua, (pero) nos alivia en extremo que ayer le fue retirado el ventilador y la asistencia de oxígeno, así que pudo decir unas cuantas palabras”.

Pese a que sus lesiones son severas, añadió Zafar Rushdie, “su sentido del humor, siempre desafiante y combativo, permanece intacto”.

Este domingo también trascendió que Hadi Matar, de 24 años, sospechoso del atentado contra el autor británico, se declaró inocente de los cargos.

Apenas un par de semanas atrás, en conversación con el editor, escritor y periodista Gerardo Lammers y el escritor Martín Solares, en el marco de la capitalidad mundial del libro de Guadalajara, Rushdie declaró:

“Uno tiene que optar por la libertad y escribir desde ahí (…) La literatura puede crear belleza, alegría y señalar la maldad: las grandes preocupaciones de la vida humana. La literatura nos dice lo que significa ser humano”.

Más adelante reconoció que “cuando se publicaron Los versos satánicos me di cuenta que esta novela de alguna manera opacó mis trabajos anteriores como escritor. Fue mi quinto libro y el que estoy por publicar va a ser el número 21, es decir, tres cuartas partes de mi vida han sucedido desde entonces. No me puedo sentir orgulloso de decir que he sido un escritor conocido por 30 años por este único libro. Es decir, no quiero decir que no me sienta orgulloso como tal de Los versos satánicos, creo que está bien, pero he hecho mucho más trabajo desde entonces”.

