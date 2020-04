Creadores y artistas desde distintos ámbitos tundieron en redes sociales a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, quien en la sesión de la Comisión de Cultura y Cinematografía del pasado martes acusó de insensible a la comunidad cultural y manifestó que “nadie del sector cultural se está muriendo de hambre ni es pobre”, y que “no es momento para pedir dinero al gobierno”.

Esto, luego de que la legisladora del grupo parlamentario de Morena publicara desde su cuenta de Twitter @gelahuerta: “La información que se difunde sobre mi declaración en materia de cultura y comunidad artística está fuera de contexto. Es una participación descontextualizada que infiltró alguien de la Comisión de Cultura. Yo estaba hablando de Derbez. Todo mi respeto a la comunidad”, escribió Ángeles Huerta, diputada federal por el distrito 24 de Naucalpan.

Ante el falso desmentido, arreciaron las críticas en esa red social a la legisladora morenista.

Karla Rico, actriz y guionista, escribió desde su cuenta @enfoKarlaRico: “Vi el video completo y usted asume que todos quienes pertenecemos a la comunidad artística y cultural ganamos como Derbez, está equivocada. La gran mayoría vivimos al día. Muchísimos de nosotros apoyamos la 4T. Nos debe una disculpa”.

Por su parte, Iván Cochegrus, @ivancochegrus, actor y productor de teatro con 30 años de ejercicio, productor del espectáculo La llorona, le respondió:

“No, señora, no somos millonarios los que hacemos teatro. Aquí estamos juntando cosas para nuestros compañeros con mi fundación, para ayudarlos, es usted una ciega de la cultura teatral, ¿sabía que por tantos impuestos, como el que su partido aumentó, los boletos son caros?”

Felipe Cazals, @CazalsDirector, reconocido realizador cinematográfico comentó la nota “Nadie del sector cultural se está muriendo de hambre ni es pobre”, publicada por El Economista: “Afirmación tendenciosa q no honra @DiputadosMorena es la d Dip. Ma. d los Ángeles Huerta del Río. ¿Será q las vidas d lujo ostentoso d López Velarde, Clemente Orozco y José Revueltas fueron escandalosos? Esto es fascismo, Diputada, cámbiese de asiento”.

La actriz Lilia Mendoza, @liliamendoza, escribió: “NO SEÑORA! existe un vídeo muy claro de lo que dijo, le ACLARO que como ACTRIZ NO SOY MILLONARIA y ahora llevo 10 meses estirando lo que logré ganar en el único proyecto que también logré TRABAJAR (mayo-julio 2019) sobrevivo pagando cuentas incluidos IMPUESTOS. Y perdón pero el Sr. @EugenioDerbez termina siendo empresario que con sus películas y proyectos da TRABAJO a muchos Freelance que no contamos ni con seguridad social, ni trabajo fijo, ni quincena segura, como usted, que aún durmiendo le pago de MIS IMPUESTOS su sueldo”.

Cabe señalar que la aclaración que intenta la diputada Huerta es falsa, pues sus palabras no provienen de una filtración (“alguien infiltró”, dijo ella) de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. El video completo de la sesión virtual se puede consultar en el canal oficial de la Cámara de Diputados: https://youtu.be/HJU9LTd9g5U donde se retoman las desafortunadas declaraciones de la diputada de Morena que publicó El Economista.

Me apena su fe ciega: diputada Abril Alcalá

“La diputada Huerta básicamente comenzó su intervención diciendo que la cultura no es prioridad, que ningún artista es pobre ni se está muriendo de hambre y que no debemos pedir apoyos para ellos”, expresó su colega perredista Abril Alcalá, quien estuvo presente en la sesión virtual de la Comisión de Cultura.

Y, continuó: “A mí, en lo personal, me apena mucho que la fe ciega de la diputada en el presidente (Andrés Manuel López Obrador) —que frecuentemente pareciera fanatismo— no le permita ver la realidad de lo sucede en el país e incluso traicione las causas y a la gente que se comprometió a defender desde la Comisión de Cultura”.

En cuanto a los insultos al actor y productor Eugenio Derbez, explicó: “La verdad es que estuvieron totalmente fuera de lugar y, aunque ya conocemos a la compañera diputada como particularmente problemática, nos sorprendió que, de la nada, empezara a atacar a Derbez y entrecomillando a ‘estos artistas’ por estar ‘molestando al gobierno con tonterías’... siendo esas ‘tonterías’ nada más y nada menos que la desprotección y abandono del personal de salud en instituciones de Tijuana”.

La diputada por el distrito 8 de Jalisco, Abril Alcalá, explicó que “nuestra sesión virtual de la Comisión de Cultura y Cinematografía tenía como finalidad acordar propuestas para apoyar a la comunidad artística, a artesanos, y a todos los trabajadores vinculados al sector de las artes (tramoyeros, boleteros, costureras, maquillistas, sonidistas y largos etcéteras). Igualmente, discutíamos las posibilidades para reasignar recursos no esenciales —como los del proyecto de Los Pinos— para atender la crisis sanitaria y económica a la que se enfrentan millones de familias. Parecía que todos estábamos en la misma sintonía, con la misma prioridad de contribuir a salvar vidas, pero también con la claridad de que, nuestra chamba desde la Comisión de Cultura es precisamente atender a ese sector que también es vulnerable y lo está pasando muy mal. Son miles los que perdieron su empleo y todos sus ingresos, que no pueden vender sus obras y están desesperados”.

Para la diputada Alcalá, a pesar de lo que piensan algunos, los artistas no son privilegiados, se sacrifican mucho y la mayoría está muy mal remunerado.

“Estamos de acuerdo en que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos hacia proteger la vida de los mexicanos en estos momentos, y ésa es la intención de solicitar que los subejercicios del año pasado y el presente (que sí los hay y no sabemos dónde están) se designen a salud. Sin embargo, que no se nos olvide que el sector artístico del país también es vulnerable y son ellos quienes nos han mantenido a flote en este aislamiento: con videos cortos que circulan por redes, con poemas, su música, sus películas... Es una vergüenza que se les descalifique e incluso se dé a entender que sólo piden y no dan”.

Fideicomisos culturales

“Sí nos importa el fomento a la cultura”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves, en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, que no se dejarán sin becas a los creadores del sector cultural (Fonca) pese a eliminar los fideicomisos que los apoyaban, por lo que, informó, buscarán un mecanismo para entregarles recursos.

“Sí nos importa mucho el fomento a la cultura, a las artes, no somos conservadores (...) Vamos a buscar el mecanismo para que se entregue, además no podíamos expedir un decreto con excepciones, porque entonces ya no iba a tener ningún efecto, son todos los fideicomisos, además nos los pide la Ley Federal de Austeridad Republicana, extinguir los fideicomisos, porque estamos hablando de miles de fideicomisos de guardaditos por todos lados sin control, sin supervisión”, expresó en referencia al decreto de extinción de fideicomisos, publicado el pasado 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

Explicó que todo el dinero de los fideicomisos se recoge y va a la Secretaría de Hacienda, y ésta, con un criterio de darle prioridad a lo fundamental, a lo básico, seguirá manteniendo los programas.

“En el caso de las becas no se van a dejar de entregar, claro, pero es poner orden en el caos”, aclaró el mandatario. (Con información de Maritza Pérez)

