Apenas uno de cada tres niños de un año tuvo el esquema completo de vacunación en 2021

Recientemente fueron publicados los resultados de ENSANUT 2021, entre los datos reportados por la encuesta los correspondientes a vacunación muestran una caída drástica de los esquemas de vacunación infantiles, no vistos en las últimas 3 décadas. El dato más alarmante es que solo 1 de cada 3 niños menores de 2 años tiene su esquema completo.

Detalla que respecto al Programa de Vacunación Universal, en los niños de 12 a 35 meses de edad se registraron esquemas de vacunación completos entre 56.7 y 86.6%, para las distintas vacunas. El 27.5% de los niños de un año tuvieron esquema completo, es decir, la tercera parte de los niños de uno y de dos años de edad tuvieron esquema de cuatro vacunas.

Por otro lado, menos de 10% de los adolescentes fueron vacunados con al menos una dosis de los tres biológicos establecidos en su esquema de vacunación.

De acuerdo con la doctora Denisse Vaquera Aparicio, médico pediatra con subespecialidad en infectología, es un tema muy importante y no le estamos dando el reconocimiento que se merece. Y explica: “Para evitar brotes de enfermedades contempladas en la vacunación necesitamos que la vacunación en la población sea por arriba del 90%, estando debajo de ese porcentaje lo que sucede es que se abre la posibilidad para que regresen, como es el caso de sarampión”.

Asegura que se trata de un esquema bastante completo y recordó que las vacunas protegen a los niños de enfermedades como la tosferina, una de las enfermedades más contagiosas que hay.

Denisse Vaquera Aparicio, médico pediatra con subespecialidad en infectología. Foto EE: Cortesía

Es esquema de vacunación en México para niños de 0 a 9 años abarca: Tuberculosis, Vacuna BCG, Hepatitis B, Hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B) específicamente para esta vacuna solo se tiene cobertura del 70%. También hay vacuna para rotavirus, neumococo, sarampión, rubeola, parotiditis, e influenza.

Qué significa que los niños no estén vacunados

La especialista explica que al no tener las coberturas adecuadas pueden resurgir enfermedades. “Hemos visto casos de difteria en Perú, Haití y Venezuela; recientemente en Estados Unidos se reportó un caso de poliomielitis, enfermedades que prácticamente ya no veíamos”.

Por su parte, el sarampión se ha convertido en un foco de atención para México, porque en 2019 vimos varios casos, “esto no se había visto desde 1990, teníamos 19 años de no ver esa cantidad debido a la baja vacunal, que además empeoró con la pandemia, pues la gente no estaba acudiendo a ninguna institución de salud para aplicarse las vacunas”.

Hizo hincapié en que las enfermedades que ya no estábamos viendo previamente pueden resurgir, “esto es lo que ha pasado en diferentes países, a nivel mundial hubo un retroceso muy importante en la vacunación de niños y en general”.

Dijo que poner el tema sobre la mesa se trata de que sea un recordatorio para acudir a los centros de salud y pedir que se completen los esquemas, no solo de los niños, sino de toda la familia. “Desde finales del 2019 y principios de 2020 toda la atención en la salud pública fue para Covid-19, en la pandemia ocurrieron cosas muy graves que dejaron de lado muchos otros temas de salud y marcó considerablemente el tema de las vacunas”.

Dijo que lo primero que hay que hacer es revisar las cartillas, “si vemos que hay algún faltante, debemos acudir al centro de salud más cercano o el sistema de salud al que pertenezcan”.

Recordó que lo mejor es poner la vacuna en la edad que corresponde, y reflexiona, “de otra forma se deja descubierta a la persona pensando que no va a suceder nada, pero esto multiplicado se convierte en muchas personas desprotegidas”. Agrega que si no se administró en ese momento será importante acudir al centro de salud para que sea administrada, siempre y cuando sea posible pues algunas tienen edad máxima.

