Ante la caída de las ventas de libros impresos a causa del cierre de librerías y las restricciones de movilidad como medidas de mitigación por la pandemia de Covid-19, hace dos semanas, las editoriales Almadía, Era y Sexto Piso emprendieron la afronta colectiva por una solvencia que les permita pagar salarios, regalías, renta, impuestos y, con ello, su pervivencia.

Este diario informó hace dos semanas sobre dos campañas a las que las tres casas dieron marcha y que son las fuentes fundamentales de ingresos en este momento de la contingencia sanitaria. Una de ellas es la Feria Dependientes de Lectores, de la que toman parte autores de los sellos a través de conversatorios y lecturas, y en la cual se ofrecen rebajas y ventas especiales. La segunda, la apertura de una recaudación de fondos con el objetivo de reunir 2 millones de pesos dentro del mes de mayo.

De alcanzarse el objetivo, esta recaudación permitirá a la editorial Almadía tener un par de meses de cobertura como máximo, según lo reconoce Guillermo Quijas, director de Almadía; mientras que para Sexto Piso estos ingresos garantizarían solamente la operatividad de menos de un mes, dice por su parte Eduardo Rabasa, editor y cofundador.

“En este momento, el tema de libros físicos prácticamente está en su punto más bajo de la historia de la editorial (Almadía). Hemos vendido a domicilio desde nuestra tienda en línea, pero estas ventas no llegan ni al 10% de lo que normalmente vende la editorial, y solamente se vende cuando hacemos algunas promociones específicas. Si no hay, se suspende la venta”, comparte Quijas en enlace telefónico.

Para la editorial fundada en Oaxaca, la incursión al mercado de libros electrónicos está en ciernes. Antes de la contingencia, Almadía tenía apenas 12 libros digitalizados. Fue la crisis sanitaria la que obligó a redoblar el paso y, precisamente hace dos semanas, a la par de la campaña en busca de fondos, se lanzaron alrededor de 35 nuevas ediciones digitales.

"En este momento si bien el tajo no ha sido de cero, sí del mínimo. Hemos hecho malabares para poder salir con los gastos mínimos indispensables. Hay cuentas por pagar del dinero que ya tenían programado para darnos las librerías por las ventas previas a todo esto, pero, obviamente, todo eso se desplomó por las dificultades de los clientes, y lo entendemos”, relata Rabasa por la misma vía.

Explica que, entre la oficina de España y la de México, Sexto Piso, contempla aplazar entre 10 y 14 publicaciones. Si bien se ha parado la producción, no así el trabajo editorial, de manera que las ediciones programadas estarán listas para el momento en el que comience la claridad en el panorama de salud y de movilidad comercial en el país.

Representantes del gremio libero, como la presidenta de la Asociación de Librerías de México A. C. (ALMAC), Georgina Abud, y el director comercial de Librerías Porrúa, Rodrigo Pérez Porrúa, han coincidido en que las ofertas “desesperadas” de las editoriales y el comercio directo, sin las plataformas de librerías como intermediarios, podrían afectar a este último eslabón de la cadena del libro.

Al respecto, tanto Guillermo Quijas como Eduardo Rabasa coinciden en que es perfectamente comprensible, sin embargo, defienden que las iniciativas de las editoriales son medidas de supervivencia.

“Si no tomamos decisiones ahorita, como la recaudación o promociones de venta directa, muchas editoriales en definitiva no subsistiríamos. Si quitáramos las ventas que estamos haciendo en internet, ya no tendríamos dinero desde hace un mes”, argumenta Quijas.

Para Almadía trabajan 25 personas, mientras que Sexto Piso opera con 35 trabajadores. Hasta este 19 de mayo, la recaudación en Donadora solamente ha conseguido el 28% (578,000 pesos) del cometido. Para conocer más sobre las ofertas de las tres editoriales asociadas, consultar la página https://dependientesdelectores.mx/.