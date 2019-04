Querétaro, Qro. La reestructuración del gobierno federal, tanto administrativa como presupuestaria, ha impactado al sector de ciencia y tecnología.

A nivel estatal, diversas instituciones han tenido que retrasar proyectos, principalmente porque no han fluido los recursos del Fondo Mixto, explicó el director del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro (Concyteq) Raúl Iturralde Olvera.

Entre los organismos afectados se encuentra el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro (UNAM).

Los organismos estatales de ciencia y tecnología han señalado retrasos en la asignación de recursos del Fondo Mixtos.

“Expresaría mi preocupación, preocupación que compartimos todos los organismos estatales de ciencia y tecnología porque ya acusamos algunos retrasos, sobretodo en programas específicos como son los Fondo Mixtos” pronunció.

Los Fondos Mixtos son uno de los dos instrumentos que conforman el programa presupuestario de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, que impulsa el desarrollo científico a nivel estatal y municipal, por medio de con fideicomiso que se conforma de aportaciones de los gobiernos estatal, municipal y federal.

Ante el retraso en la asignación de recursos algunas instituciones han tenido que detener proyectos que estaban en desarrollo o los nuevos proyectos se han tenido que recalendarizar.

Los retrasos en las designaciones, dijo, podrían ser causados por el proceso de planeación en el que aún se encuentra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Entonces creemos que no podemos todavía externar una opinión general porque el Conacyt no ha iniciado, todavía no ha arrancado propiamente, aún está tal vez en una etapa de planificación, todo esto lo hemos compartido en la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología” declaró.

Por tanto, ante el Conacyt se han externado las preocupaciones del sector de ciencia y tecnología de la entidad.

“Son algunas instituciones las que se han estado viendo afectadas, como lo es la propia Universidad Autónoma de Querétaro que viene trabajando varios proyectos, el Cidesi que es un centro Conacyt y que tiene varios proyectos, la UNAM en sus diferentes labores en el campus Juriquilla y que han estado resintiendo estos retrasos” comentó.

El directivo confió en que los recursos fluyan cuanto antes, por lo que seguirán externando sus inquietudes ante la red nacional.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, en el presupuesto del ejercicio fiscal 2018, a la entidad se aprobaron 139.5 millones de pesos para este rubro; mientras que el proyecto de presupuesto del 2019 se fijó una bolsa de 138.9 millones de pesos: 137.1 estaban previsto para becas de posgrado y apoyos de calidad y 1.8 millones para investigación científica, desarrollo e investigación. Estos presupuestos corresponden a programas de subsidios y de proyectos de inversión para el estado.

Sin embargo, a decir de la presidenta de la Comisión de Hacienda y Créditos Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, no se habrían aprobado recursos para esta rama en a entidad.

En el estado existen 53 centros de investigación y desarrollo tecnológico, en los que participan 3,678 investigadores, expone el Anuario Económico del estado (AEE 2018).