La división Xbox de Microsoft Corp anunció este martes que lanzará un servicio de suscripción mensual de 9.99 dólares que permitirá a los usuarios jugar más de 100 videojuegos de la consola de última generación Xbox One y también títulos compatibles de la antigua Xbox 360.

El servicio, "Xbox Game Pass", permitirá a los suscriptores descargar juegos directamente a la consola y jugarlos online y offline, escribió el jefe de Xbox, Phil Spencer, en un blog de Microsoft.

La suscripción sólo estará disponible para la consola Xbox One de Microsoft y los dispositivos que usan el sistema operativo Windows 10. El servicio, que será lanzado esta primavera boreal, incluirá títulos como "LEGO Batman", "Halo 5: Guardians" y "NBA 2K16".

Los suscriptores de "Xbox Game Pass" también podrán comprar videojuegos en el catálogo con descuentos.

