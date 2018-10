El mundo va cada vez más de prisa. Ya no se disfruta un buen almuerzo, un café o una cena con amigos. No se vaya muy lejos, llegue a una reunión familiar y todo el mundo está prendido a un dispositivo móvil. No está mal hacer uso de la tecnología, pero no se puede dejar de tener un buen descanso por estar cada vez más conectados.

Se habla de la Cuarta Revolución Industrial, una que está al servicio de sus usuarios, pues bien, debido a los malos hábitos de sueño que están adoptando las personas, hay aplicaciones que le ayudan a mejorar el descanso y conciliar el sueño. Unas cuentan con sonidos naturales, otras con sesiones de meditación, usted elige.

Al respecto, Santiago Varenkow, fundador de la firma colombiana Boxi Sleep, considera que “existen en el mercado diversas aplicaciones que le permiten entender si está o no durmiendo bien, aunque al final las señales las vas a tener en tu cuerpo. Estas plataformas son siempre un excelente recurso para monitorear el sueño”.

Varenkow añade que es importante construir un ambiente apto para dormir, “sin mucha luz, lejos del celular, con un colchón que se adapte de la mejor manera a la espalda. Las almohadas juegan un papel esencial en nuestro buen dormir. Un tip sencillo: cuando las sienta en sus hombros y no en su cuello, es hora de cambiarlas”.

Estas son algunas de las mejores aplicaciones para dormir bien y optimizar su descanso:

1. Brainwaves

Una plataforma que le permite hacer uso el poder de los ritmos binaurales, los cuales crean una sensación 3D, como si el sonido se originara en su habitación. Adicionalmente, cuenta con sonidos de meditación pacíficos para curar el estrés y reducir la ansiedad. Cuenta con un ciclo y patrón de sueño relajantes. Incluye más de 110 programas de relajación al servicio de los usuarios.

2. Zen

Cuenta con un sinnúmero de sesiones de meditación que le ayudan a relajarse, mejorar su estado de ánimo, tener un sueño profundo, concentrarse en su trabajo, dejar de fumar, reducir el estrés y mucho más. Se centra en su estado de ánimo y en buscar la forma para que usted tenga una vida plena y feliz. Además, monitorea su estado de ánimo para realizar un seguimiento de su estado emocional.

3. Sleepzy

Un reloj de alarma inteligente ideal, el cual registra sus patrones de sueño para así saber en qué momento es su fase de sueño más liviana para así poder despertarlo, de manera que no sea tedioso para usted. Además, analiza la calidad de su sueño y le notifica si tiene una deuda de sueño. Cada semana, usted puede revisar las estadísticas de sueño y trazar objetivos para optimizar su descanso.

4. Meditopia

La aplicación que le promete descubrir la felicidad al utilizarla. Meditopia le ayuda a dormir bien, reducir el estrés, encontrar paz, entre otras funciones, esto con la ayuda de más de 150 meditaciones para todos los gustos. Y lo mejor: si usted no sabe meditar, ¡esta app le enseña! Además, puede descargar las meditaciones que más le gusten y escucharlas sin necesidad de tener conexión.

5. Pzizz

Hace uso de la ciencia de la psicoacústica, el sistema patentado de la aplicación le reproduce escapes de sueño: en una combinación entre música, voz en off y efectos de sonido, son más de 100,000 millones, todos aleatorios, que cambian cada noche para hacerle vivir una experiencia diferente. Se recomienda el uso de audífonos para una mejor experiencia.

6. Pillow

El mejor asistente para dormir. Pillow graba los ronquidos, apnea del sueño y las conversaciones que usted tiene mientras duerme. Solo basta con poner el celular, conectado a una fuente de energía, boca abajo debajo de la almohada o activar su Apple Watch y la aplicación se encargará del resto. También controla su ritmo cardiaco y le proporciona un diagrama detallado de la etapa del sueño.

7. Relax Melodies

Una plataforma que le da la libertad de componer su propia melodía, combinando los efectos de sonido y música ambiente con la que más se sienta cómodo. Son 52 sonidos que están a su disposición para ofrecerle un descanso óptimo. Además, cuenta con frecuencias de ondas cerebrales que le permiten alcanzar estados específicos de sueño.

8. Sleep Better

Esta app le ayuda a mejorar la calidad de su sueño para así poder dormir y descansar bien. Cuenta con varios servicios como análisis del sueño, en el que incluye las horas que tuvo un sueño más profundo, los ciclos lunares para observar cómo afectan a los ciclos del sueño o la alarma inteligente que suena cuando ha tenido un descanso pleno. Además, antes de irse a dormir usted tiene la posibilidad de decirle si ese día entrenó, se estresó, comió tarde, consumió cafeína, alcohol o si está durmiendo en cama ajena, de ese modo le proporciona información a Sleep Better para que optimice su sueño.