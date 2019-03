Barcelona.- Las redes de comunicación fija/móvil son la columna vertebral de los operadores de telecomunicación y su apropiada administración es un tema de misión crítica para ellos, en momentos en que los recientes hábitos del consumidor empiezan a favorecer a las aplicaciones digitales, sobre los servicios tradicionales de voz o de mera navegación web, una dinámica de mercado muy distinta a la de hace apenas un lustro.

Ante hechos, como la imposibilidad de atraer usuarios que consuman paquetes de mayor valor agregado y que ello se traduzca en el aumento de un ARPU (promedio de ingresos por usuario) que permita recuperar inversiones y de paso planear otras; y también ante la indecisión de muchos órganos reguladores de crear marcos regulatorios que equilibren las oportunidades y obligaciones de todos los participantes en la industria de telecomunicación, es que ésta ya busca cómo sacar provecho de su infraestructura con tecnología de avanzada como la Inteligencia Artificial (AI), un nivel distinto al que ya permitía la virtualización de redes gracias a la Nube, hace unos tres años.

Empresas desarrolladoras de software, componentes y las mismas operadoras discuten aquí de qué manera la AI puede ser aplicada a las redes de comunicación para hacerlas más eficientes. Algunas ya han empezado a hacerlo, como por ejemplo Vodafone y Telefónica, y América Móvil, que hace dos años inició una virtualización de las redes de Telcel, visitan el Mobile World Congress de Barcelona para preguntar por nuevas soluciones de este tipo a fabricantes como Ericsson, Nokia o Huawei.

Mobile World Congress Barcelona 2019. Foto EE: Nicolás Lucas

Algunas de esas marcas se enfocan en ciertos elementos físicos de la red del operador y otras en las plataformas de software, pero todas van con el objetivo de que las operadoras puedan conseguir una monetización más elevada de sus redes de infraestructura ante la captación de ingresos y usuarios de alto valor más baja de la última década.

Huawei –con el pabellón más expandido de soluciones para los operadores en el MWC 2019– presentó propuestas para aprovechar mejor el espectro para futuros servicios de 5G y otras sobre cómo, según desde su perspectiva, un operador con red de 4G o 4.5G puede migrar esas redes hacia una de quinta generación sin la necesidad de empezar desde cero esa nueva arquitectura de telecomunicaciones o desplegar demasiadas inversiones.

También presumió otras soluciones sobre cómo migrar a usuarios de GSM a 4G sin que éstos noten el cambio de forma brusca o cuándo y cómo hacer que las redes se enfoquen más a la prestación de un servicio en particular. Por ejemplo, que por la noche un Deutsche Telekon o un Telcel dediquen más red a aquellos usuarios que consuman aplicaciones y que esa mejora de experiencia haga que los usuarios decidan mantenerse con su actual compañía por un tema de personalización “inteligente” de ofertas.

Esta es una manera en como los operadores tradicionales de red comienzan a enfrentar una avalancha masiva de aplicaciones que hacen disrupción en el mercado digital y las consiguientes regulaciones nuevas que ello advierte, en tanto que también intentan incorporar nuevos fierros que optimicen sus redes o aplicaciones como OTT que los ayude a retener clientes.

Se trata de sobrevivir en un mundo de riesgos y disrupciones, dice Guillermo Solomon, director de Negocios de Consultoría para Latinoamérica de Huawei, y la AI es una herramienta que puede hacer “inteligente” a una red.

“Esto es una manera de monetizar (…) es una manera de conocer mejor al cliente, lo que hace y conocer con detalle la necesidad de la red; que cuando falle ésta, el operador no se vea obligado a mandar un técnico hasta el hogar a arreglar que si un cable de fibra u otro cable de la antena (…) Esto de la AI puede ayudarlos a no sólo monetizar advirtiendo los errores desde el sistema de control, sino ganar clientes en una etapa que obliga un nuevo ciclo de muchas inversiones con la llegada de 5G y como, quizá, no se ha visto desde el salto del 2G al 3G. Está en ellos cómo hacer eficiente sus redes, invertir con mejor visión y posiblemente monetizando mejor sus redes en otros nuevos productos que puedan idear”, explicaba el consultor mientras dirigía un recorrido sobre soluciones para empresas.

En Europa, Vodafe ya utiliza la inteligencia artificial para optimizar sus redes, gracias a soluciones tecnológicas de Ericsson y Huawei; con el uso de este tipo de herramientas, ese operador puede contar con una red más reactiva y puede volverla predictiva, es decir que Vodafone sepa de antemano dónde podrían ocurrir imprevistos, la razón de ellos, cómo evitarlos y qué más aprender de los mismos, para así dirigir los recursos humanos, técnicos o económicos necesarios para la solución de problemas

Guillermo Solomon explica que un problema para el usuario con la red del operador se produce cuando, mientras circula por un territorio determinado, su aparato de comunicación tiene que cambiar de banda de frecuencias y eso puede provocar una caída repentina del servicio; aunque momentáneamente, e incluso sin que el cliente lo note, pero que la Inteligencia Artificial, con su poder predictivo puede advertir ese tipo complejidades. Inclusive, no será necesario que el usuario tenga que desperdiciar tiempo en medir el nivel de servicio que recibe en cierta zona de cobertura para conocer si el operador cumple con su deber, porque eso lo hará la AI y se lo avisará al mismo operador.

“No sólo es conexión, la AI también puede reconocer problemas de capacidad o velocidad de la red; dónde dar más ancho de banda, a quién o qué tipo de usuario y a qué horario, aunque en una misma zona de cobertura exista una diversidad de ellos. Dónde será necesario poner más antenas, cuántas... Con 5G, la Inteligencia Artificial dirá dónde colocar las antenas (..) Porque con 4G y 4.5G, los operadores han colocado infraestructura en ciertas zonas de las ciudades, pero ahora será ya no en Polanco, sino en qué edificio de Polanco o Santa Fe. Esto tiene que ver con una optimización de las redes y mejoramiento de la experiencia del usuario”, explicó Solomon.

En síntesis, el experto de Huawei sostiene que las redes bañadas con Inteligencia Artificial tendrán la capacidad de autodiagnosticarse, autocorregirse y autoconfigurarse para la necesidad de cada usuario en particular, al tiempo que el análisis de datos ofrecerá información a los operadores para crear ofertas más atractivas debido a la personalización de perfiles.

“Ofrecer un paquete en un momento indicado, será oro para cualquiera de los operadores. Es un tema de comportamiento y hábito que con la Inteligencia Artificial se puede monetizar pues las redes tendrán algo así como pensamiento propio. Es un tema de experiencia y lealtad. Optimizar con la AI no quiere decir violación de datos por la analítica, sólo latencia por menos tardanza en la respuesta o sólo por optimizar espectro; tiene que ver con dónde meter más capacidad de datos, identificar potenciales problemas y corregirlos para subir el ARPU, pero sobre todo para generar experiencia de las redes móviles y fijas”.