Jueza ordena a Twitter entregar a Elon Musk documentos de un exdirectivo

Twitter Inc deberá entregar a Elon Musk documentos de un exdirectivo de la compañía que el multimillonario dijo que era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas en la plataforma, según una orden judicial del lunes.



Las cuentas bot y spam en Twitter se han convertido en un tema central en la lucha legal sobre si Musk, que es el director ejecutivo de Tesla Inc, debe completar la adquisición de 44,000 millones de dólares de la compañía de redes sociales.



Se ordenó a Twitter que recopilara, revisara y presentara documentos del exdirector general de productos de consumo Kayvon Beykpour, según la orden de la jueza Kathaleen McCormick, de Delaware.



Twitter y los abogados de Musk, la persona más rica del mundo, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.



Beykpour, que dejó Twitter después de que la compañía de redes sociales acordara en abril ser adquirida por Musk, fue descrito en los archivos judiciales del multimillonario como uno de los ejecutivos "más íntimamente involucrados" en la determinación de la cantidad de cuentas falsas.



Beykpour no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de LinkedIn.



McCormick dijo en su orden el lunes que negaba la solicitud de Musk acceder a documentación de otras 21 personas que tenían control sobre la información pertinente.



Las acciones de Twitter cerraron el lunes con una subida del 0.5% a 44.50 dólares por acción.

rrg