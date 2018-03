Las redes sociales están modificando la forma en la que se distribuyen y consumen las noticias en Internet. Es por esta razón que Facebook anunció el pasado miércoles 11 de enero su más reciente proyecto, el Facebook Journalism Project (Proyecto de Periodismo Facebook), cuyo objetivo es impulsar la transparencia y ayudar a Facebook a descubrir su papel en las noticias, dijo el director de Producto de Facebook, Fidji Simo, en entrevista con The New York Times.

NOTICIA: Facebook mintió sobre compra de WhatsApp: UE

El Facebook Journalism Project es el más reciente plan de la red social para mitigar el impacto que ha tenido la diseminación de noticias falsas o tendenciosas en la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, donde durante las campañas electorales y con la victoria de Donald Trump, Facebook se ha tenido que enfrentar a múltiples reclamos sobre su labor como distribuidor de noticias, que en ocasiones no hacen referencia a fuentes confiables o que son falsas.

Una de estas noticias, cuyo titular era Hillary Clinton en el 2013: ‘Me gustaría ver a personas como Donald Trump contender por la Oficina; ellos son honestos y no pueden ser comprados’ obtuvo tres veces más interacciones en Facebook que la noticia sobre la declaración de impuestos de Trump publicada por The New York Times, según información de Los Angeles Times.

El Facebook Journalism Project, el cual fue detallado por Simo en un comunicado, obliga a la compañía a establecer estrechos vínculos con los editores de distintos medios de comunicación para el desarrollo de herramientas y características de la plataforma antes de que éstas sean puestas a disposición de los usuarios.

NOTICIA: Facebook lanzará herramientas para combatir noticias falsas

La compañía tecnológica también llevará a cabo programas de capacitación para facilitar a los periodistas la tarea de búsqueda de información dentro de la red social y pondrá a prueba el News Literacy Project (Proyecto de Alfabetización Informativa), con el cual la compañía trabajará con organizaciones externas a su propia estructura para ayudar a las personas de la comunidad para que sepan buscar la información que necesitan y para que elijan fuentes en las que pueden confiar , según consigna The New York Times.

De acuerdo con The Fast Company, el proyecto también incluye una asociación con el reputado instituto de periodismo Poynter, con el fin de lanzar una certificación para periodistas, así como entrar en las salas de redacción para discutir las mejores prácticas y encontrar formas de involucrar y crear audiencias en torno a la información . Facebook indicó además en el comunicado que algunos de los medios que participan en el proyecto son The Washington Post, Fox News, el diario alemán Bild, el periódico español El País, y otras organizaciones noticiosas, como Vox Media.

NOTICIA: ¿Qué fue lo más comentado del 2016 en Facebook?

En Estados Unidos, más de 40% de los adultos estadounidenses utiliza Facebook como su principal fuente de noticias, según un estudio de Pew Research Center. En el caso de México, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Internet, la principal actividad de los usuarios de Internet es el acceso a redes sociales y de éstas, Facebook es la preferida, ya que 98% de los consultados por la asociación está registrado en esta red social.

Si se considera que la red social pasó de contar con 100 millones de usuarios en el tercer cuarto del 2008 a los 1,788 millones que registró en el último cuarto del 2016, es posible atisbar un panorama en el que buena parte de la información a la que tenemos acceso ha pasado o pasará en algún momento por los algoritmos de selección de Facebook.

El 15 de diciembre pasado, a raíz de los señalamientos que cayeron sobre la red social por su omisión con respecto a las noticias e historias falsas que circularon en los newsfeed de sus usuarios, el vicepresidente de Productos de Gestión del News Feed, Adam Mosseri, detalló en un comunicado las acciones que está llevando a cabo Facebook para analizar cuál es su papel en la distribución de noticias producidas por los medios de comunicación y para disminuir la cantidad de contenido falso o engañoso que llega a los newsfeed de sus usuarios.

NOTICIA: Facebook fortalece su transmisión en vivo

Entre las acciones mencionadas por la red social se encuentra el simplificar la forma en la que los usuarios pueden reportar contenido que les parezca falso o tendencioso; establecer alianzas con organizaciones externas a Facebook que verifiquen la información que circula en la red social y que marquen con la etiqueta Discutible cada publicación que contenga información poco precisa o falsa, y reducir los incentivos financieros provenientes de la publicidad para aquellos medios de comunicación que publiquen información tendenciosa o sin sustento.

En lo que parece otro de sus esfuerzos para aliviar el escándalo de las falsas noticias durante la elección estadounidense y reducir la cantidad de contenido dudoso o falso que es publicado todos los días en millones de newsfeeds en todo el mundo, Facebook contrató la primera semana de este 2017 a la periodista Campbell Brown, quien ha trabajado en medios de comunicación como CNN y NBC, como su directora de Alianzas con los Medios de Comunicación.

Sin embargo, muchas de las tareas y estrategias que la red social ha puesto en marcha no ayudan a esclarecer la polémica sobre si Facebook es un medio de comunicación o no. Todas las acciones aludidas son realizadas por la mayoría de los medios de comunicación profesionales como sus labores habituales (capacitar reporteros, establecer alianzas con otros medios, fomentar una comprensión cada vez mayor del contenido que publican), es decir que Facebook realizará prácticas de periodismo sin ser un medio de comunicación profesional

A esto se suma el que varias de las herramientas y características que la red social ha puesto a disposición de los usuarios, como Facebook Live, Facebook 360° e Instant Articles, son utilizadas por muchos periodistas y personas independientes para realizar labores informativas que en ocasiones forman parte de las publicaciones de otros medios de comunicación.

Bajo esta premisa, la red social está llevando al límite las disposiciones establecidas en la sección 230 de la Ley por la Integridad de la Comunicación de Estados Unidos, la cual indica que: Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o redactor de ninguna información proporcionada por otro proveedor de información .

NOTICIA: Facebook usará inteligencia artificial para monitorear videos

Si bien en estos momentos Facebook no puede ser acusado por difamación o plagio, entre otros delitos, si es que algún medio de comunicación hace uso de la red social para divulgar información falsa o que no respeta los derechos de autor del país en cuestión, el Facebook Journalism Project podría modificar la interpretación de esta ley, debido a que el proveedor del servicio informático, en este caso Facebook, estaría realizando una curaduría de los contenidos de otro medio bajo parámetros periodísticos profesionales, lo que convertiría a la red social en el más grande curador de editores del mundo.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx