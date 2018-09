La automatización llegó a las barras de los bares en México. Barbot es el primer bartender robótico hecho por una compañía mexicana a un precio sumamente competitivo.

Barbot es el más reciente producto de Minifab, compañía especializada en fabricación de impresoras 3D y distribución de filamentos de impresión que además de presentar su más reciente máquina, la cual supone una ampliación de su línea de negocio, también dio a conocer su tienda en línea en alianza con Mercado Libre.

Barbot es un bartender robótico capaz de elaborar todo tipo de bebidas de coctelería, shots de cualquier licor y tragos más complejos, como una margarita o un Gin&Tonic. También puede estar destinado a producir bebidas sin alcohol, ya que la aplicación es completamente programable según las necesidades del cliente.

La máquina tiene un costo de 38,000 pesos, no supone costos de mantenimiento y según Fabien Legay, fundador de MiniFab, su retorno de inversión es de 30 días. A nivel nacional, Barbot no tiene competencia. “Hay máquinas que hacen lo mismo en otros países, pero no con la misma relación costo beneficio. De hecho hay un bar robótico en un crucero de Royal Caribbean que hace exactamente lo mismo, pero esa máquina cuesta 2 millones de dólares”, dijo Fabien.

Los bartenders humanos no tienen de qué preocuparse, ya que Barbot es un asistente que realiza las funciones más mecánicas y precisas de su labor, por lo que facilita la creación de bebidas y requiere de atención para la decoración de los tragos y el cambio de botellas en la máquina.

En este sentido, de acuerdo con su creador, el Barbot reduce 80% la pérdida de producto cuando se sirven bebidas en bares y restaurantes y hasta el momento han vendido una docena, lo que les ha permitido observar la reacción de las personas ante una máquina así, además de que ya están pensando en adecuaciones a la máquina para que realice otras funciones, como servir cerveza y contar con una plataforma de pagos automatizada.

Fabien llegó a ocupar un puesto ejecutivo en una empresa, pero su trabajo no lo satisfacía y decidió emprender su propio negocio. Paola Dulanto, quien se encarga de la parte financiera de la empresa, tenía un ahorro de 25,000 pesos, los cuales se convirtieron en la inversión inicial de MiniFab, el mayor distribuidor de rollos de filamento para impresión 3D dentro de Mercado Libre.

Fabien armó primero tres impresoras. Mientras que tardó un mes en construirlas, las tres se vendieron el mismo día. Las ganancias se reinvirtieron en el negocio y dicha reinversión fue creciendo hasta que logró instalar una fábrica de impresoras 3D, en Cuernavaca, Morelos, en donde ahora tiene una capacidad de fabricación de 100 máquinas al mes y en donde también producen el Barbot.

“Veíamos que muchas de las impresoras se vendían en kits para armar y eso causaba muchos problemas con los clientes. Era un negocio muy conflictivo y fue ahí cuando decidimos hacer una máquina que se vendiera armada, que tuviera buena calidad, que fuera económica y ahí fue como surgió MiniFab”, dijo Fabien, en entrevista con El Economista.

Desde aquellas tres impresoras, MiniFab ha llegado a vender 1,000 de sus ocho modelos diferentes de impresoras 3D. “Para ser una pequeña empresa mexicana es muchísimo. De hecho, los inversionistas extranjeros se sorprenden con los números”, dijo Fabien.

De acuerdo con José Padilla, director de Consumer Electronics en Mercado Libre, MiniFab se ha convertido en el principal proveedor de filamentos 3D, un mercado que hasta antes de su llegada tenía mucha “capilaridad”, es decir que los participantes del mercado eran poco profesionales y los precios que ofrecían eran muy dispares.

“Mercado Libre es una empresa de tecnología. Desde 1998, hemos tenido una historia de adquisición de muchas compañías de tecnología y creo que este tipo de productos se hablan perfectamente con la naturaleza y el ADN de Mercado Libre. Nosotros hacemos este partnership en empresas en donde vemos un alto potencial de Retorno de Inversión en el mediano plazo”, dijo Padilla.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx