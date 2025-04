Sofipo CAME deja de reportar información clave y restringe operaciones en sucursales

Las alertas rojas se han encendido. La sociedad financiera popular (sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) ha materializado los problemas de solvencia económica que ha arrastrado desde hace meses y ha entrado en una etapa de restricción de operaciones en sus casi 50 sucursales que tiene en distintos puntos del país, especialmente en zonas populares.

Con una historia de más de 30 años, el momento de la sofipo preocupa, especialmente luego de no haber reportado su información financiera correspondiente a enero de este año y, además, haber solicitado el retiro de calificaciones a dos agencias, Verum y HR Ratings, las cuales ya la tenían bajo observación negativa por sus indicadores.

En marzo pasado, Verum informó de una baja de calificación a CAME, con observación negativa, e indicó que la sofipo dejó de participar en el proceso de calificación. A la par, HR Ratings confirmó la baja de calificaciones a la financiera y detalló que ya no daría seguimiento a la evaluación de esta firma.

Ambas calificadoras señalaron los problemas de solvencia de la sofipo, la cual pese haber recibido recientemente aportaciones por 340 millones de pesos (más un compromiso adicional de 250 millones de pesos), no ha logrado enmendar el camino.

“En los últimos meses CAME recibió una capitalización relevante que compensó los fuertes costos crediticios existentes y las significativas pérdidas en resultados; sin embargo, los activos improductivos permanecen siendo altos y consideramos que seguirán limitando el desempeño financiero y la liquidez de la financiera”, se puede leer en el reporte de Verum.

Asimismo, si bien esta entidad está obligada a reportar información a la federación que la supervisa de manera auxiliar, la sofipo no entregó los datos correspondientes al mes de enero para identificar en qué categoría se clasificaría respecto a su nivel de capitalización (Nicap). En diciembre del 2024, su Nicap fue de 102%, por debajo del mínimo regulatorio, que debe ser superior a 130 por ciento.

.

Su papel en las microfinanzas

Durante su historia, CAME se ha especializado en el mercado de las microfinanzas, especialmente con la metodología grupal en las comunidades populares del país, posicionándose como un jugador relevante del sector financiero popular en México.

Al cierre del 2024, la firma contaba con 1.3 millones de clientes y activos por 5,380 millones de pesos, es decir la sexta sofipo más relevante por cuestión de clientes y la séptima del sector medida por activos.

En el 2022, se materializó la fusión entre CAME y su competidora Te Creemos, donde la primera absorbió tanto el patrimonio como las obligaciones financieras de la segunda.

Problemas en sucursales

Desde hace algunos días, algunas de las sucursales de la sofipo se mantienen cerradas. Además, la que por años fue su oficina central, ubicada en la Colonia del Valle en la Ciudad de México, hoy es un edificio con el letrero de “En renta” y en la puerta del inmueble está un aviso que dice que, para cualquier aclaración, se escriba un correo electrónico a la unidad de atención de la sofipo (Unecame), con dirección unecame@came.org.mx.

.

“La Unecame te dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud”, se lee en el aviso que se encuentra en lo que fue la oficina central de la sofipo.

.

Algunas sucursales de la sofipo ubicadas en el Estado de México se mantienen cerradas y en las que están abiertas, la instrucción es no aceptar depósitos a cuenta ni originar nuevos créditos, sólo recibir el pago de financiamientos activos.

“Por el momento Came no se encuentra brindado créditos por actualización en su sistema, no contamos con un tiempo establecido en el que activen los créditos nuevamente, pero cuando las solicitudes se activen se notificara… por el momento solo se realizan pagos de créditos en sucursal”, escribió una asesora de la sofipo a un cliente que consultó a la financiera vía WhatsApp.

Parte de la atención de la sofipo se concentra en sus canales digitales, por medio de su aplicación Techreo, donde algunos usuarios han reportado algunas intermitencias en su operación, pero otros afirman que han podido hacer sus movimientos con normalidad.

En caso de que las autoridades determinen la revocación de su licencia por incumplir los niveles de capitalización requeridos, los ahorradores de esta firma cuentan con una protección hasta por 25,000 Udis, es decir hasta por 211,119 pesos; sin embargo, ante el tamaño de la institución, los recursos en el Fondo de Protección de las Sofipos (Prosofipo) podrían ser insuficientes para cubrir esta obligación.

Al cierre del 2023, el patrimonio total del Prosofipo era de 231 millones de pesos, mientras que el saldo de los ahorros en CAME eran del orden de 1,500 millones de pesos al cierre del 2024.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue consultada al respecto, pero hasta la publicación de esta nota, la autoridad no dio su posicionamiento sobre este caso.