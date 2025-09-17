Openbank México, el banco digital de Santander, mantendrá su tasa de ahorro en 10%

Pese a la tendencia a la baja en las tasas de interés, Openbank México, el banco digital de Santander, ha decidido mantener su tasa de ahorro en 10% de rendimiento anual, que la ubicaría como la mejor del mercado.

En una tarjeta informativa, Openbank México aseguró que, en septiembre, el promedio de la tasa de interés entre los principales bancos digitales es de 7.79%, lo que lo ubica 2.2 puntos base por arriba del promedio.

Detalló que además de esta tasa competitiva, tiene como ventaja que su “Apartado Open”, el espacio digital de ahorro dentro de la aplicación; no exige un plazo forzoso para acceder a la tasa de 10%, por lo que el ahorro está siempre disponible y sin límites de monto, a diferencia de otros productos que restringen montos o exigen permanencias.

“Apartado Open es el modo de ahorro sencillo, totalmente digital y sin costo para los clientes de Openbank, que ahora se consolida como la mejor opción en tasa también”.

Por otra parte, mencionó que premia a sus clientes de tarjeta de crédito con un “cashback” de 3% en sus compras digitales.

Más de 1.3 millones de transacciones

A inicios de septiembre, Openbank informó que, a seis meses de su lanzamiento en México, ya superó los 300,000 clientes en el país.

De igual forma, el banco digital de Santander aceleró su crecimiento en el país, con una captación de más de 5,000 millones de pesos desde su lanzamiento.

“Hasta la fecha, se han procesado más de 1.3 millones de transacciones y se han captado más de 5,000 millones de pesos en cuentas”, señaló en aquella ocasión.

Tasas, con tendencia a la baja

En la actualidad se vive ya un ciclo de recorte de tasas por parte del Banco de México (Banxico).

De un máximo de 11.25% que llegó a alcanzar la tasa de referencia, hoy se encuentra en 7.75 por ciento. Esta tendencia ha abaratado los créditos bancarios, pero también disminuye el nivel de rendimiento de los ahorros.