Desde Resico, las Fintech y el Mundial 2026: Hacienda busca actualizar el marco fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público alista un paquete de ajustes fiscales con el objetivo de cerrar espacios de elusión, modernizar el marco tributario frente al avance de la economía digital y, al mismo tiempo, ofrecer estímulos estratégicos a sectores clave rumbo al 2026, año en que México será sede de la Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico y Presupuesto 2026, entregados este lunes por Hacienda a la Cámara de Diputados, se plantean medidas de actualización tributaria que impactarán directamente a bancos, plataformas digitales, Fintech y contribuyentes bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Uno de los cambios centrales es la unificación de la tasa de retención para personas físicas que operan en plataformas digitales de intermediación, que quedará en 2.5%, en línea con el esquema vigente para Resico. En el caso de las personas morales, se prevé una tasa de 4% cuando cuenten con RFC y hasta 20% si no lo proporcionan.

En el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplicará una retención de 8% a quienes cuenten con RFC y de 16% a quienes no lo registren. Estos criterios se extenderán a residentes en el extranjero y a quienes reciban pagos en cuentas bancarias fuera del país por operaciones realizadas en México.

Fintech bajo la lupa

Hacienda propone que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC), reguladas bajo la Ley Fintech del 2018, tengan la obligación de retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones en las que actúan como intermediarias, cerrando así un vacío normativo que hasta ahora había generado asimetrías frente a otros contribuyentes.

“Se ha detectado también el incumplimiento en la retención y entero de impuestos por parte de las Fintech cuando actúan como intermediarias, por lo que se propone establecer medidas que fortalezcan dicha obligación”, se lee en el documento.

Mercado financiero: préstamos de valores e inversión extranjera

Para incentivar la participación de inversionistas en el mercado de valores, se plantea que la retención por intereses en operaciones de préstamo de valores deje de calcularse sobre el capital y se haga únicamente sobre el premio pagado al prestamista.

Asimismo, se prevén adecuaciones que faciliten la entrada de fondos de capital privado extranjero y un esquema de repatriación de capitales, con una tasa preferencial del 15% de ISR, siempre que los recursos se reinviertan en actividades productivas por al menos tres años.

Estímulos estratégicos: cultura, deporte y el Mundial 2026

Además de los cambios técnicos, Hacienda mantiene y actualiza estímulos a la industria cinematográfica, actividades culturales y deporte de alto rendimiento. De manera particular, se anuncian beneficios fiscales y administrativos para los participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el argumento de potenciar los efectos económicos, turísticos y sociales que traerá la justa deportiva.

“Se propone liberar de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se lee en los Criterios Generales.