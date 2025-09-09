PPEF 2026: Cultura, con reducción de casi 2,000 millones de pesos

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 (PPEF 2026), que es parte del paquete económico que la noche de este lunes entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Poder Legislativo, para el Ramo 48, Cultura, se proponen 13,097.4 millones de pesos para el gasto presupuestal del próximo año.

De ser así, el sector cultural desde el gobierno federal tendría un decrecimiento presupuestal para 2026 de 1,984 millones de pesos (mdp) frente al presupuesto recibido para el Ejercicio Fiscal del 2025, que fue de 15,081.5 millones de pesos. Lo anterior significa una reducción interanual para el sector de un 13% en términos brutos y se estima que un 16% en términos reales, es decir, considerando el factor inflacionario.

INAH e INBAL, los más golpeados

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) son los órganos administrativos desconcentrados sobre los que se refleja la reducción más drástica.

Para el INAH, Hacienda propone 4,613.4 millones de pesos, lo que se traduce en términos brutos en una reducción de prácticamente el 22 por ciento.

En el caso del INBAL, se proponen poco más de 3,943 millones de pesos, lo que representa una reducción presupuestal interanual del 19.4%, en términos brutos, sin considerar todavía el factor inflacionario.

Destaca que dentro de la propuesta de Hacienda, presentada ante el Legislativo, crece el presupuesto para la Subsecretaría de Desarrollo Cultural al pasar de 625.5 millones de pesos en 2025 a un monto de 692.8 millones de pesos para 2026, que se traduce en un aumento del 10.7 por ciento.

También resalta la asignación prevista para la Subsecretaría de Diversidad Cultura, misma que ha estado acéfala por al menos tres años y la cual para la que el Ejercicio Fiscal 2026 se estima un monto de 738.9 millones de pesos, frente a los 708.5 millones de pesos, lo que significa un incremento del 4.3 por ciento.

Incrementos mínimos para dependencias; decrece Cineteca

En contraste, hay incremento apenas perceptible, muy probablemente para cubrir el factor inflacionario, a dependencias como Radio Educación, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Instituto Nacional de Estudios Históricos para las Revoluciones de México (INEHRM), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y la Dirección General del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

En contraparte, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, que este año puso en operación su tercera sede –ésta en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec–, de aprobarse como tal, pasaría de un presupuesto de 46.9 mdp en 2025 a 44.1 mdp para 2026.