Remesas dejan más ingresos a Colombia que café o crudo

Los ingresos por remesas casi triplicaron lo que se recibe por las ventas externas de café y superaron en más de 1,000 millones de dólares lo que ha entrado por petróleo.

Hasta septiembre de 2025, el dinero que mandan los colombianos en el extranjero a sus familias en el país sumó 9,761 millones de dólares, una cifra muy superior a la obtenida por uno de los bienes más tradicionales de la canasta exportadora, el café, que a agosto de 2025 sumó poco más de 3,674 millones de dólares.

Si bien las remesas no superan en 2025 el valor conjunto de las exportaciones de petróleo, carbón, café y ferroníquel, conocidas como las ventas externas tradicionales, sí superan a cada uno de estos productos por separado. Para 2025, se proyecta que las remesas alcancen 13,000 millones de dólares. Las exportaciones tradicionales ascendieron, a agosto de 2025, a poco más de 15,618 millones de dólares, siendo el petróleo el rubro más significativo, con 8,556 millones de dólares, seguido del café (3,674 millones de dólares), el carbón (3,076 millones de dólares).

A todo esto se suma que, en el tercer trimestre de 2025, se registró un máximo histórico en los ingresos por remesas, que se ubicaron en 3,354 millones de dólares. Desde el tercer trimestre de 2024, las cifras se han mantenido por encima de 3,000 millones de dólares, pero fue en este lapso de 2025 cuando se alcanzó el nivel más alto desde el 2000. Hubo consenso entre los analistas en que la volatilidad de la tasa de cambio y las tensiones diplomáticas y políticas entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia no generarían grandes efectos sobre las remesas. Sin embargo, advirtieron que, si el gobierno estadounidense llegara a adoptar medidas más drásticas, sí habría un impacto. “La tensión diplomática lo que genera son mayores niveles de desconfianza. Las familias que reciben estos ingresos no deberían verse afectadas por esa tensión, a menos que esta derive en eventuales restricciones, lo cual no está ocurriendo”, dijo el exjefe de la cartera de Hacienda, José Restrepo.