Luis Romo captura la atención en Selección Mexicana

Luis Romo cambió el rumbo de su historia con Selección Mexicana y del partido que le dio tranquilidad al equipo. Entró en el segundo tiempo ante Corea del Sur y respondió ante las oportunidades de anotación que tuvo el equipo, entre otras reacciones defensivas como la atajada de Raúl Rangel y la chilena de Edson Álvarez para evitar el gol de los coreanos.

Romo no es el jugador más valioso de los 26 convocados por Javier Aguirre, ese lugar, hoy lo ocupa Santiago Giménez (AC Milán) y Edson Álvarez (Fenerbahçe), con un valor de 18 millones de euros y 15 millones, de acuerdo a transfermarkt. Romo a sus 31 años y con 10 años de experiencia en la Liga MX es el séptimo jugador más valioso del equipo (3 millones). Ahora es más valioso porque marcó el gol que metió a México en los dieciseisavos de final del Mundial, de hecho, fue el primer equipo en clasificar a dicha instancia.

Aguirre ha convocado a Romo en 15 ocasiones (15 partidos disputados) desde que regresó como entrenador de la Selección, aunque Luis debutó con la Selección el 20 de noviembre de 2019 en el triunfo 3-0 ante Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aguirre confía en Romo porque previamente se conocieron en los Rayados de Monterrey, donde ‘El Vasco” ha reconocido en varias ocasiones que aprendió de sus errores.

Romo anotó el gol al minuto 50, al aprovechar un error del portero Kim Seung-Gyu. Ninguna generación mexicana ha conseguido ganar tres partidos consecutivos en la máxima competencia. Ni los equipos que alcanzaron los cuartos de final en 1970 y 1986.

Aguirre había dejado fuera a Romo de la convocatoria de Selección. El verano pasado, el jugador se recuperaba de una pubalgia.

“La verdad que tuve problemas de pubalgia, no me había preparado bien. Después de la Copa América, no tuve una buena pretemporada, llegué a Cruz Azul, en números me fue bien, pero sabía que no estaba a tope. Me faltaba. Tenía el tema de la pubalgia, me dijo Javier Aguirre que no iba, es muy abierto. Le dije que no se preocupe, lo entiendo y le prometí que volvería”, recordó el sinaloense de 31 años.