Nemak colocará bono por hasta 8,000 mdp en la Bolsa Mexicana

Nemak, una compañía dedicada a producir autopartes de aluminio para la industria automotriz, planea acudir al mercado bursátil nacional para colocar deuda de largo plazo por un monto de hasta 8,000 millones de pesos.

La emisión se haría al amparo de un programa de deuda preaprobado para Nemak por 10,000 millones de dólares.

Del monto objetivo, Nemak planea obtener 4,000 millones de pesos con la emisión primaria y hasta otros 4,000 millones en el mecanismo de sobreasignación.

El primer bono, con clave 'NEMAK 26', tendrá un vencimiento a siete años y pagará una tasa de interés fija vinculada al MBono con vencimiento en 2033, con pagos semestrales, de acuerdo con el prospecto publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

El segundo título, con clave 'NEMAK 26-2', tendrá un vencimiento a cuatro años y pagará un interés flotante vinculado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días, con pagos de intereses mensuales.

La emisión fue calificada con notas 'AA(mex)' de Fitch Ratings y 'HR AA+' de HR Ratings, la tercera y la segunda mayores notas en el bloque de activos con grado de inversión, respectivamente.

La construcción del libro se llevará a cabo el 8 de julio y la fecha de emisión será el 8 del mismo mes.

Los intermediarios colocadores de la emisión serán BBVA Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que Monex Casa de Bolsa será el representante común de los tenedores.

Aumentan ingresos

Nemak reportó un aumento de ingresos en el primer trimestre de este año de 15% frente al mismo periodo del 2025, alcanzando 1,399 millones de dólares, reflejando la contribución incremental de la consolidación de GF Casting Solutions, mayores precios del aluminio y un impacto cambiario positivo derivado de la apreciación del euro.

El Flujo de Operación del primer trimestre ascendió a 128 millones de dólares en comparación con los 149 millones en el mismo período del año anterior.

La disminución refleja una base de comparación más elevada en el I Trim. 25 derivada de compensaciones comerciales, así como gastos extraordinarios asociados a mayores niveles de producción en ciertas instalaciones en Norteamérica, presiones cambiarias por la apreciación del peso mexicano, y gastos relacionados con costos de integración.