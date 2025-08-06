Precios de seguros de autos cayeron en el último año; mantenimiento y reparación subieron

Contratar un seguro de auto es más barato actualmente, y es que en el último año los precios de los seguros de automóviles han caído 1.12 por ciento.

Esto mientras que otros servicios relacionados con los automóviles se han encarecido en los últimos 12 meses, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El lavado y engrasado del automóvil se ha encarecido 8.02% entre junio del 2024 y junio del 2025. Los servicios de mantenimiento han subido 6.80%, mientras que los de reparación han incrementado 7.46 por ciento.

En México, 15.04 millones de automóviles estaban asegurados al cierre del primer semestre del año en curso, esto de acuerdo con el último informe trimestral de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

El número de siniestros ocurridos en automóviles entre enero y junio de 2025 fue de 3.07 millones.

Destacan importancia de tener seguro de auto

Carlos Jiménez, director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), explicó que el reglamento de prácticamente todas las entidades del país establece como obligatoria la contratación de un seguro de daños a terceros.

De verse involucrado un auto en un hecho o accidente vial y no contar con este seguro de daños a terceros, se le pueden imponer multas que varían dependiendo del reglamento de cada estado, además de que el daño ocasionado a las víctimas tendría que ser pagado por el conductor de su propio bolsillo.

Explicó que en el caso de los automóviles, hay tres niveles distintos en la cobertura que otorgan los seguros.

En el nivel más básico está el seguro para daños a terceros, el cual únicamente cubre el daño que se le provocaría a una víctima en caso de un hecho o incidente vial.

Por ejemplo, si tú tienes un seguro de este tipo, en un alcance, cubriría los daños que pudiera haber provocado al automóvil que impactaste, no los daños del automóvil propio. En este seguro no se debe pagar ningún deducible.

Luego está el seguro limitado, que cubre no sólo de daños a terceros sino también cubre a nuestro automóvil en caso de robo o bien daños por fenómenos naturales como un huracán o terremotos.

Y finalmente está la cobertura amplia de un automóvil, la cual cubre lo mismo que los dos anteriores pero además también cubre tu vehículo por los daños que pudiera sufrir en caso de una colisión o volcadura.

Cabe resaltar que entre mayor sea la cobertura, el precio de la prima a pagar se eleva. En el precio del seguro igualmente el valor, año y hasta modelo del automóvil que se quiera asegurar.

