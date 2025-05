Impuesto de 5% a remesas reconfiguraría el mercado de estos envíos: IMEF

El impuesto de 5% a los envíos de remesas desde Estados Unidos que pretende aprobar el Congreso de ese país “reconfigurará el mercado de remesas que se ha desarrollado en Estados Unidos”, orillando a los migrantes a enviar el dinero por otras vías como las criptomonedas, lo cual incrementaría los costos y los riesgos de estos envíos.

Así lo aseguró Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quien además destacó que varias comunidades de nuestro país dependen de las remesas para subsistir, por lo que serían estas localidades las que resentirían un mayor impacto en caso de que se apruebe el gravamen.

“Varias comunidades receptoras de estos ingresos dependen de ellos para subsistir. Las remesas representan 24% del PIB de El Salvador y más de 3% del de India y México”, dijo Gutiérrez.

Además, citando datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), recordó que las remesas representan de 10 a 14% del PIB estatal de Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Por ello, dijo, es muy probable que de aprobarse la iniciativa, el envío de remesas continuaría por vías alternas no tradicionales como los encomenderos o las criptomonedas, lo que elevaría los costos y el riesgo de estos envíos.

“Es también muy posible que el volumen de remesas enviadas desde Estados Unidos se reduzca en los próximos meses por la persecución a los migrantes ilegales. Esto afectaría de manera importante las economías locales de varios estados de la República, al ser las remesas la primordial fuente de ingreso que estimula el consumo”, aseguró Gutiérrez.

Por su parte, Víctor Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, destacó que las remesas representan solamente 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que no habría “un impacto sustancial a la economía general de México”.

“Pero también hay ciertos estados y municipios que dependen fuertemente de las remesas para su economía local”, como es el caso de Fresnillo, Zacatecas, ejemplificó el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

“No va a tener un impacto sustancial en la economía nacional”, pero sí pudiera ser que haya un impacto significativa en algunas localidades que dependen fuertemente de las remesas”.

El domingo, el proyecto de ley del partido Republicano estadounidense en el que se propone el gravamen de 5% a las remesas fue aprobado por el Comité de Presupuesto de la Cámara. A lo largo de esta semana, este proyecto podría ser aprobado por la Cámara de Representantes.

El ambicioso proyecto de recortes tributarios y ajustes al gasto social, conocido como “One Big Beautiful Bill”, ampliaría los recortes de impuestos del 2017 de Trump, reduciría los gravámenes sobre algunas propinas y los ingresos por horas extra, además de que aumentaría el gasto en defensa y proporcionaría más fondos para su represión fronteriza y de inmigración.

Impuesto a remesas, ¿legal o no?

Ramsés Pech, asesor en economía, consideró que el impuesto a las remesas que se pretende aprobar en el Congreso estadounidense y que entraría en vigor el 31 de diciembre de este año “tiene amplia viabilidad jurídica y legal dentro de su soberanía”.

Explicó que el impuesto de 5% sobre las remesas es una tasa especial aplicada al servicio de envío de remesas, y no un gravamen sobre el salario del trabajador, por lo que el gobierno estadounidense podría aducir que no habría una doble tributación y que no se está violando ningún tratado entre ambos países como han dicho autoridades del gobierno federal en México.