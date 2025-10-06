Entrada de remesas a México suma cinco meses consecutivos con caídas

Las remesas en México no son sólo una de las principales fuentes de divisas; son una parte importante del ingreso corriente de muchas familias.

Con las políticas antimigratorias impuestas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos —el principal país desde donde se envían remesas— han producido que las familias reciban menor cantidad de remesas.

En agosto del 2025, los hogares receptores recibieron 5,578 millones de dólares de remesas, de acuerdo con cifras del Banco de México.

Esto implicó una caída de 8.3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Adicionalmente, este nivel de remesas a México representó la quinta caída consecutiva en el total ingresado.

Otro factor que influye en el valor total de las remesas es el tipo de cambio; dependiendo del valor peso-dólar se mueve el monto total recibido por las familias.