Grupo México lamenta que Citi haya rechazado su oferta por Banamex, pese a mejores condiciones

Grupo México, del empresario Germán Larrea, lamentó este viernes que el estadounidense Citigroup, haya rechazado su oferta para comprar Banamex.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), explicó que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi, y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar un fuerte impulso a la economía del país.

“Grupo México fue informado por Citi que decidió rechazar su oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%”, puntualizó.

Destacó que su propuesta cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos.

Desea éxito

Finalmente, Grupo México resaltó que es respetuoso de la determinación de Citi, y deseó que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, “de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano”.

Todo, en una semana

Fue el viernes pasado cuando Grupo México, de manera sorpresiva, anunció una oferta por el 100% de Banamex, para lo cual, dijo, invitaría a otros inversionistas mexicanos.

Ese mismo día Citi aseguró que, hasta ese momento, no había recibido una oferta formal de Grupo México, pero, dado el caso, la revisaría.

El anuncio del conglomerado de Larrea, generó inquietud en los mercados, lo que se reflejó en una fuerte caída de la acción el lunes pasado.

Ante ello, Grupo México destacó el martes que, en caso de aprobarse su oferta por Banamex, la empresa no se endeudaría de forma significativa.

Sin embargo, el jueves Citi informó que rechazaba la oferta de Grupo México y se quedaba con el acuerdo con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, que contempla adquirir el 25% de Banamex.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI (Oferta Pública Inicial) planificada, nos permitirán completar la desinversión de Banamex, de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, señaló el banco.