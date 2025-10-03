Citi: No hemos recibido oferta de Grupo México para adquirir Banamex; si la presenta, la revisaremos

El estadounidense Citigroup informó este viernes que, hasta ahora, no ha recibido una oferta por parte de Grupo México para adquirir 100% de Banamex.

No obstante, precisó que en caso de recibirla, la revisará de manera responsable y considerará, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta.

La tarde de este viernes, en un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México que encabeza el empresario Germán Larrea, dio a conocer que realizó una oferta vinculante, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex.

Ello, pese a que la semana pasada se anunció que el empresario Fernando Chico Pardo, llegó a un acuerdo con Citi para adquirir el 25% de Banamex.

“En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80x Valor Libro. Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, expuso Grupo México.

Acuerdo con Chico Pardo y salida a bolsa, sigue como camino preferido

Citi explicó, en un breve comunicado, que sigue con su compromiso con maximizar el valor total de Banamex para sus accionistas, y el acuerdo que anunció la semana pasada con Fernando Chico Pardo y su propuesta de salida a bolsa, sigue siendo su camino preferido para lograr ese resultado.