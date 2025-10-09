Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex; seguirá con Chico Pardo y la OPI

A menos de una semana de que Grupo México hizo una oferta por el 100% de Banamex, Citi -actual propietario del banco- le ha dicho este jueves que no, y optará por que el empresario Fernando Chico Pardo se quede con el 25% que se anunció el pasado 24 de septiembre, y el resto se venda a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”, informó Citi.

Agregó: “creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada, nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”.

Citi salió a responder a Grupo México sólo 6 días después de que éste dio a conocer la oferta, y apenas unos días antes de la presentación de resultados del grupo financiero estadounidense para el tercer trimestre que será el próximo 14 de octubre.

Tras las respuesta de Citi, las acciones de Grupo México subían, luego del desplome que registraron el pasado lunes.

Grupo México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el martes, detalló que, dentro de su oferta, establecía un plazo de 10 días para que Citi analizara la oferta con su consejo de administración y accionistas. Este martes, la institución financiera le ha respondido que no va.

Iba por el 100%, pero invitando a otros inversionistas

La oferta de Grupo México dada a conocer la tarde del viernes en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), buscaba, de acuerdo con la empresa, dos objetivos: la compra del 100% de Banamex, y que fuera un grupo mayoritariamente mexicano.

Detalló que la propuesta era adquirir hasta el 100% de la institución con base en los siguientes valores: por el 25% del capital, un múltiplo de 0.85x Valor Libro (VL), y por el 75% restante, un múltiplo de 0.80x VL.

Aclaraba que en caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia desearan mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80x VL.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, enfatizó.

Tras desplome del lunes, salió a calmar los mercados

El mercado respondió el lunes al sorpresivo anuncio de Grupo México, cuando el conglomerado de Germán Larrea, cayó 15 por ciento.

Ante ello, la empresa salió el martes a tratar de calmar los mercados, y en un comunicado aseguró que no incrementaría de manera significativa su deuda, en caso de que se aceptara su oferta por Banamex, además de que continuaría con los proyectos de inversión anunciados ya por sus divisiones minera, transportes e infraestructura.

“La empresa mantiene un balance sólido, al segundo trimestre de 2025 tenía una deuda neta de tan solo 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su nivel de EBITDA, con lo cual cuenta con un amplio margen para realizar dicha adquisición y llevar a cabo las operaciones e inversiones de sus tres divisiones, sin perder su sólido balance financiero”, expuso.

Grupo México aclaró también que la oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex anunciada el pasado viernes 3 de octubre, contempla que en un futuro próximo este grupo conservará un 60% del valor total de la inversión e invitará a otros inversionistas privados mexicanos y afores a adquirir el 40% restante.

Y mencionó que estableció en su oferta, un periodo de 10 días para que Citigroup consulte con su consejo de administración y principales accionistas, y tome en consideración las manifestaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses, dando cumplimiento a sus responsabilidades fiduciarias.

CIti se queda con la oferta de Chico Pardo y la OPI

En su pronunciamiento de este jueves, Citi destacó que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada, le permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas.

El 24 de septiembre se anunció que Citi había llegado a un acuerdo con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, para que éste adquiera el 25% de Banamex.

“Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% (520 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre. Esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42,000 millones de pesos”, resaltó Citi en esa ocasión.

Ahí, Citi indicó que la operación representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo, por lo que tras el cierre de la operación -una vez que las autoridades la avalen-, será nombrado presidente del consejo de administración de Banamex.

Un día después del anuncio, en conferencia de prensa, Fernando Chico Pardo aseguró que no es su intención buscar más del 25% de las acciones de Banamex.

En tanto, Ernesto Torres, actual presidente de Banamex, mencionó que aunque se buscará que entren otros inversionistas, Chico Pardo será el accionista de referencia.