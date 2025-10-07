Grupo México asegura que no incrementará su deuda si se acepta su oferta por Banamex

Grupo México aseguró este martes que no incrementaría de manera significativa su deuda, en caso de que se acepte su oferta por Banamex que anunció el pasado viernes.

Lo anterior, luego del “lunes negro” que vivió en el mercado bursátil, donde cayó 15% tras el anuncio.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el conglomerado propiedad de Germán Larrea, explicó que, en caso de ser aceptada la propuesta por Banamex, no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa, pues detalló que el máximo de crédito que pudiera requerirse, de concretarse la operación por el 100% de las acciones, sería menor a 2,000 millones de dólares, mismos que, aseguró, están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas.

Asimismo, Grupo México aseguró que va a continuar con los proyectos de inversión que ya han anunciado sus divisiones minera, transportes e infraestructura, independientemente de que se realice o no la compra de Banamex.

“La empresa mantiene un balance sólido, al segundo trimestre de 2025 tenía una deuda neta de tan solo 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su nivel de EBITDA, con lo cual cuenta con un amplio margen para realizar dicha adquisición y llevar a cabo las operaciones e inversiones de sus tres divisiones, sin perder su sólido balance financiero”, expuso.

Grupo México se quedaría con el 60% de Banamex; otros inversionistas con el resto

Grupo México aclaró que la oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex anunciada el pasado viernes 3 de octubre, contempla que en un futuro próximo este grupo conservará un 60% del valor total de la inversión e invitará a otros inversionistas privados mexicanos y afores a adquirir el 40% restante.

De hecho destacó que hoy la empresa tiene ya acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir este último porcentaje, y posteriormente podría realizar una Oferta Pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas, “y democratizar y darle bursatilidad al capital”.

Además, Grupo México mencionó que estableció en su oferta, un periodo de 10 días para que Citigroup consulte con su Consejo de Administración y principales accionistas, y tome en consideración las manifestaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses, dando cumplimiento a sus responsabilidades fiduciarias.

No contempla aumentar su oferta por el 100%

Grupo México puntualizó que no contemplaría incrementar su oferta por el 100% de las acciones, que hoy ya es superior a la anunciada por Citigroup por tan solo el 25 por ciento.

Precisó que la compra de Banamex pretende conservar a todo su equipo directivo, además de crear un nuevo comité ejecutivo especializado, que evitaría cualquier forma de distracción de los equipos que encabezan a las tres divisiones que actualmente integran al grupo.

Finalmente, refirió que la experiencia de GMéxico en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones, le permiten priorizar estrategias con adecuados retornos para sus inversionistas y accionistas.

“Tal ha sido el resultado en casos de éxito como la adquisición de Buenavista del Cobre, la de Ferromex, la compra de los activos mineros de SPCC en Perú, la adquisición de la minera estadounidense Asarco y de líneas cortas ferroviarias en Estados Unidos, que hoy en día contribuyen de manera relevante a los buenos resultados de la empresa”, refirió.