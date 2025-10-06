Grupo México, de Germán Larrea, sorprende: quiere 100% de Banamex

De manera sorpresiva, Grupo México, del empresario mexicano y segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, sacó sus cartas el viernes al dar a conocer que vuelve a interesarse por Banamex, pero precisó que buscaría la totalidad del banco.

Ello, pese a que hace unos días se hizo oficial, de parte del estadounidense Citigroup –actual propietario de Banamex–, que llegó a un acuerdo con el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, para que éste adquiera 25% del banco y, una vez concretada la operación, convertirse en presidente del Consejo de Administración.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la tarde del viernes, Grupo México detalló que con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra de 100% de Banamex, y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.

La propuesta, abundó, es adquirir hasta 100% de la institución con base en los siguientes valores: por 25% del capital, un múltiplo de 0.85x Valor Libro (VL); y por el 75% restante, un múltiplo de 0.80x VL.

No obstante, precisó que en caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión de 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir 75% a un múltiplo de 0.80x VL.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, destacó el grupo que encabeza Germán Larrea.

Subrayó que si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta 100% de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos.

Con esa visión, detalló, se ha incluido la opción dentro de dicha oferta de que Fernando Chico Pardo y familia puedan participar con 25% del capital.

De acuerdo con fuentes, las negociaciones se están llevando directamente en Nueva York –sede central de Citi–, y el valor de la operación sería de 160,000 millones de pesos.

Banamex podría recuperar su potencial

Grupo México, la cuarta empresa más grande del país, con divisiones en minería, transporte e infraestructura, consideró en su comunicado que esta oferta colocaría al Banco Nacional de México y sus afiliadas (o subsidiarias) bajo su control, con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del país.

De ser aceptada por Citi, señaló, esta oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes.

“Una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas, podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país”, expuso.

Cuidar plantilla laboral, entre las prioridades

Grupo México resaltó que entre las prioridades de la oferta, destaca la de cuidar la plantilla laboral del banco, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes.

De igual forma, aseguró que mantendría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del banco, y preservaría los edificios coloniales que forman parte del valioso legado cultural.

“La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos”, enfatizó.

Destacó que en la actualidad, Grupo México es la compañía de mayor valor de capitalización en el mercado de valores, una de las más bursátiles, así como la segunda con el mayor pago de impuestos y la empresa que más utilidades paga en México.

Citi responde

La noche del mismo viernes, Citi emitió un breve pronunciamiento respecto a lo planteado por Grupo México en su comunicado enviado a la BMV.

Al respecto, informó que, hasta ahora, no ha recibido una oferta por parte de Grupo México para adquirir 100% de Banamex.

No obstante, precisó que en caso de recibirla, la revisará de manera responsable y considerará, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta.

Sin embargo, aclaró que sigue con su compromiso con maximizar el valor total de Banamex para sus accionistas, y el acuerdo que anunció la semana pasada con Fernando Chico Pardo y su propuesta de salida a bolsa, sigue siendo su camino preferido para lograr ese resultado.

Larrea, el Rey del cobre

Germán Larrea Mota Velasco, nacido en Ciudad de México y con estudios en administración de empresas, es un empresario mexicano, propietario y presidente del Grupo México, una de las firmas más importantes del país.

De acuerdo con Forbes, es el segundo hombre más rico de México con una fortuna cercana a los 28,000 millones de dólares. También, está considerado uno de los más ricos del mundo.

Grupo México, es un conglomerado de empresas, siendo el sector minero la joya de la corona, convirtiéndola en una compañía líder de cobre a nivel mundial. De ahí que a Larrea se le conozca como “el rey del cobre”.

Pero Grupo México también abarca el sector de transportes, con la mayor cobertura ferroviaria en México y en dos de los estados más importantes de Estados Unidos.

Ferromex y Ferrosur, son dos de sus principales filiales de este brazo.

Y en el rubro de infraestructura, abarca los segmentos de petróleo, construcción, energía, autopistas, combustibles e ingeniería.

También tiene participación en la cadena de cines, Cinemex.

Ahora Grupo México, de Germán Larrea, quiere hacerse del 100% de Banamex.