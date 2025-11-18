Entregan Premio Banamex de Economía 2024; galardón cumple 73 años

Este martes se entregó el Premio Banamex de Economía 2024, galardón que cumple 73 años, y que tiene como objetivo incentivar la investigación económica de excelencia y proponer soluciones a diversos problemas en la materia, así como contribuir al crecimiento y desarrollo del país.

Manuel Romo, director general del Banco Nacional de México, expresó que la institución financiera está convencida de que la investigación económica es fundamental, ya que genera diagnósticos basados en evidencia, nutre el debate público y ofrece sustento para orientar, tanto el diseño de políticas públicas como la toma de decisiones de empresas e individuos.

“Como cada año, nos complace constatar la calidad y relevancia de los trabajos de esta convocatoria. Reconocemos el uso del rigor en el análisis económico para dar luz a los retos de nuestro país”, dijo.

Reconoció, asimismo, las contribuciones de los jóvenes economistas y del resto de investigadores.

“Sus estudios atienden problemáticas cruciales para la economía y sociedad mexicana de hoy, abarcando nuevas aproximaciones a los modelos macroeconómicos, la eficiencia y asignación de recursos en el sistema de salud, el estímulo a la investigación y desarrollo tecnológico, la influencia de las empresas en la dispersión salarial, la educación a distancia y su efecto en el mercado laboral, y el impacto de la conducta de los líderes en el cumplimiento de las reglas”, apuntó.

México debe orientar recursos para maximizar su potencial

En este sentido, el director de Banamex destacó que en México el crecimiento sostenido es históricamente elusivo.

“Lleno de posibilidades, México debe orientar sus recursos para maximizar su potencial. No debemos perder la oportunidad de capturar un mayor crecimiento (...) debemos esforzarnos por acercarnos a donde nuestra gente pueda desarrollarse y vivir con bienestar”, resaltó.

Expuso que Banamex ha sido y seguirá siendo un sitio de encuentro para las ideas rigurosas, la opinión informada y el debate profundo y propositivo.

“Seguiremos impulsando la formación de profesionistas con diversidad de orígenes, perfiles y visiones, que puedan desarrollar su talento con las herramientas adecuadas, la disposición y la capacidad para identificar y abordar los grandes temas de la economía”, puntualizó.

Los ganadores

El primer lugar del Premio Banamex de Economía 2024, en la categoría de tesis de licenciatura, fue para Astrid Entebi, con el trabajo “Impacto de la competencia internacional en los precios del mercado laboral mexicano: El efecto de la mayor presencia de China a partir de la entrada a la OMC en 2001 sobre los salarios y la prima salarial por habilidad en México”.

En tanto, en la categoría de trabajos de investigación, el primer lugar fue para Susan W. Parker, Fernanda Márquez y Tom Saul, con el trabajo “La eliminación de Progresa: como el fin repentino de un programa histórico contra la pobreza afectó la escuela y el trabajo”.

En esta edición del premio se inscribieron 34 trabajos: 11 de tesis de licenciatura y 23 de investigación, en los que participaron 40 estudiantes e investigadores provenientes de 27 instituciones educativas.

Establecido en 1951, el premio es considerado uno de los más importantes y prestigiosos reconocimientos en su especialidad en América Latina. Los estudiantes e investigadores que han sido reconocidos con este premio han destacado posteriormente en la docencia, la investigación, la administración pública o la empresa privada.