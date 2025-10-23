​Educación financiera será tecnológica o no será: Fintech México

Para el presidente de la Asociación Fintech México, Felipe Vallejo, la educación e inclusión financieras serán tecnológicas o no serán.

En el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025, destacó que hay un compromiso del sector en este tema.

Como ejemplo, mencionó que 42% de los usuarios fintech, no había tenido antes una experiencia de servicios financieros.

“Esto es inclusión financiera pura”, dijo.

No obstante, resaltó que no se trata solo de poder acceder, sino que también falta educar a la población en este tema.

“Y la mejor manera de educar, es a través de la experimentación, a través de usar los productos y no tanto desde un punto de vista didáctico, y estamos aquí”, puntualizó.

Vallejo mencionó que la tecnología lo que hace es que los bienes y servicios de lujo puedan ser usados por cualquier persona, toda vez que baja los precios y aumenta el acceso, tal ha sido el caso de los automóviles, el Internet, la telefonía celular y ahora los productos financieros.

“La tecnología en esta Semana Nacional de Educación Financiera nos hace repensar el cómo vamos a ver las finanzas. La educación e inclusión financieras van a ser tecnológicas o no serán”, enfatizó.

Para la banca, importante impulsarla: ABM

Por su parte, Regina García, directora general de la Asociación de Bancos de México (ABM), resaltó que para el sector es muy importante impulsar la educación financiera.

En este sentido, mencionó que este tema se encuentra como uno de los cuatro pilares del plan estratégico 2030 de la ABM.

Mayores probabilidades

La directora de la ABM mencionó que un estudio reciente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), demuestra que las personas que tuvieron acceso a educación financiera tienen 3.2% más probabilidades de tener una movilidad social al pasar de un quintil de ingresos a otro.

Acceso a productos ha avanzado mucho

Regina García resaltó que en México se ha avanzado mucho en el acceso a productos financieros, y como ejemplo refirió que mientras en el 2015 solo 68% de las personas tenía acceso a algún producto financiero, hoy es casi 76 por ciento.

No obstante, señaló que existe la falta de utilización de productos financieros.

Detalló que dos de cada 10 personas que tienen una tarjeta, la usan muy poco, y 64% de estas personas, siguen pagando en efectivo aunque tengan un plástico ya sea de débito o crédito.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), argumentó que la poca educación financiera, hace que no ahorren en productos de inversión, no pidan un crédito, “y por eso estamos trabajando con el gobierno en el Plan México, tenemos una mesa de educación financiera”.

Con enfoque de género

La directora de la ABM expuso que la educación financiera tiene que ser con enfoque de género, porque, dijo, si bien es baja para toda la población, para las mujeres es aún más baja.

“Sólo una de cada 10 mujeres tiene conocimiento de educación financiera, y eso tendría un efecto multiplicador, porque una mujer con educación financiera puede ser independiente, multiplicar el conocimiento en su familia y en su comunidad”, manifestó.