Diputados aprueban reforma para prohibir la emisión de tarjetas de crédito no solicitadas

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de decreto para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito, que busca prohibir la emisión de estos plásticos si no son expresamente autorizados por los usuarios.

Con 467 votos a favor, la Cámara baja avaló la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, la cual plantea entre otras cosas que se pueda los usuarios puedan cancelar las tarjetas de crédito a través de plataformas digitales.

El documento, que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, estipula que las entidades financieras y comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.

Al presentar su propuesta, considerada de "urgente resolución", Monreal mencionó ante el Pleno que muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a los domicilios de las personas sin que las hayan solicitado.

Argumentó que “en el trayecto del año se les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y, al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o algún derecho de inclusión financiera”.

"Se reforma la fracción primera del artículo 18 Bis para establecer que, en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión", detalla la Cámara de Diputados en un comunicado.

Además las entidades deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para garantizar al usuario el derecho de cancelar las tarjetas de crédito o débito, sin costo alguno para el usuario ni penalización asociada a la cancelación.

Monreal detalló que se propuso un artículo 18 bis 12 en el que se establece como "nula de pleno derecho la emisión de un medio de disposición consistente en tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria", por lo que no será necesario que los usuarios tramiten su cancelación.