Continúa a la baja número de sucursales bancarias en el país; en un año hay 500 menos

A la par de que cada vez más transacciones bancarias se realizan por la vía digital, el número de sucursales bancarias físicas continúa a la baja en el país, aunque hay instituciones que siguen apostando por la apertura de oficinas.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que al cierre del primer trimestre del 2026, había en el país 11,312 sucursales bancarias, contra 11,817 registradas en el mismo periodo del 2025, lo que implicó 505 oficinas menos en un año.

Se trata de la cifra más baja desde agosto del 2020, cuando había 11,256. El pico más alto se alcanzó –también con base en la información histórica de la CNBV– en septiembre del 2023, con 11,867.

La mayoría cierran, otros abren

Entre los bancos con mayor participación de mercado en México, gran parte de éstos han optado por cerrar sucursales, aunque otros siguen con su apuesta por abrir oficinas.

BBVA –el banco más grande de los que operan en el país, pero que no es el líder en sucursales– es el que más cerró en el último año, al pasar de 1,693 en marzo del 2025 a 1,536 en igual mes del 2026, que implicó una disminución de 157 en un año.

HSBC es el segundo banco que más sucursales cerró en el último año en el país, con 131 menos, al pasar de 806 a 675 en el periodo.

Santander México, por su parte, pasó en dicho periodo de 1,004 sucursales a 962, una disminución de 42, de acuerdo con la información de la CNBV.

Banco Azteca –que sigue como el líder en número de sucursales bancarias–, registró 23 menos en dicho periodo, pasó de 2,030 a 2,007.

Y Scotiabank registró 10 sucursales menos, de 417 en marzo del 2025 a 407 en igual mes del 2026; mientras que en Inbursa, la cifra pasó de 620 a 611, nueve unidades menos.

En contraparte, hay otros bancos que registraron un mayor número de sucursales en el último año. Es el caso de Banorte, que pasó de 1,200 en marzo del 2025 a 1,223 en marzo del 2026.

BanCoppel, el tercer banco con más sucursales en el país, también siguió aperturando oficinas, pues pasó de 1,371 a 1,385, es decir, 14 más.

Finalmente, dentro de los bancos más grandes, Banamex –que está en pleno proceso de transformación–, sumó una sucursal en este periodo y cerró marzo con 1,263 unidades.

BBVA –el banco más grande de los que operan en el país– es el que más cerró en el último año, al pasar de 1,693 en marzo del 2025 a 1,536 en igual mes del 2026, una disminución de 157.