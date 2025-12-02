Cartera vencida del crédito al consumo, en nivel histórico; creció 18.5% anual en octubre

La cartera vencida del crédito al consumo continuó creciendo y reportó, en octubre pasado, un nivel nunca visto, de acuerdo con la información divulgada por el Banco de México (Banxico).

A octubre pasado, la cartera vencida de este rubro sumó 53,895 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 18.5 por ciento.

De esta manera, el saldo de la cartera vencida avanzó por segundo mes consecutivo, y se ubicó en su mayor nivel desde diciembre del 2003, que es cuando el banco central comenzó con el registro de esta variable.

La del crédito al consumo representó alrededor de 53% del saldo total de la cartera de los hogares, mientras que lo restante provino del crédito a la vivienda.

La cartera vencida se refiere a aquellos créditos que no han sido pagados en 90 días por el usuario, lo cual puede afectar su historial crediticio y afectar sus finanzas personales.

El segmento en el que se observó el mayor crecimiento fue en los créditos personales al sumar 17,136.4 millones de pesos desde 11,374.6 millones de octubre del 2024, esto es un aumento de 50.7 por ciento.

Le siguió el crédito al consumo para adquisición de bienes muebles con un crecimiento anual de 42.2% a 2,462.6 millones de pesos desde 1,732.2 millones de un año atrás.

El segmento de la tarjeta de crédito, por el contrario, registró una contracción de 1.2%, a 16,944.6 millones de pesos desde 17,150.6 millones del año pasado.

De acuerdo con los datos de la Comisión Bancaria y de Valores, el Índice de Morosidad (Imor) anual en septiembre, último dato reportado, se elevó de 2.06 a 2.24 por ciento.

Desaceleró crédito al consumo

En octubre, la cartera de crédito al consumo reportó una desaceleración, al crecer 8.8% anual, mientras que en septiembre la tasa había sido de 9 por ciento. En total, el saldo de este portafolio se ubicó en 1.83 billones de pesos, según los Agregados Monetarios de Banco de México.

Al interior, el segmento de tarjetas de crédito aumentó 7.1% (contra 7.7% de septiembre previo); el de nómina creció 4.9% (contra 4.7%); y el de créditos personales se incrementó 9.1% (contra 10.1 por ciento).

Del lado del crédito de vivienda, el saldo fue de 1.47 billones de pesos en octubre, un crecimiento de 1.7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En tanto que la cartera de crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial, mostró un incremento de 3.5% a poco más de 3.70 billones, contra 3.3% del mes anterior.

En el caso del financiamiento destinado a intermediarios financieros no bancarios, en octubre decreció de 9.7%, cuando en septiembre previo la caída fue de 1.9 por ciento. (Con información de Edgar Juárez).