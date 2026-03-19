En vivo desde la 89 Convención Bancaria - Día 1

Agenda de la 89 Convención Bancaria

Miércoles 18: sostenibilidad, impacto social y lanzamiento de la Fundación de los Bancos

Las actividades del día previo a la inauguración se centrarán en actividades que analicen el papel social del sector financiero, el financiamiento sostenible y el impulso a comunidades más resilientes.

11:00 – 12:00. Panel:

Fundaciones de la banca. Participan Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México; Ricardo Bucio, presidente del CEMEFI; y Carlos Labarthe Costas, presidente de Banco Compartamos. Moderadora: Marcela Orvañanos.

12:05 – 12:35.

Financiamiento sostenible: riesgos y oportunidades. Participan Fabrizio López Gallo, director general de Estabilidad Financiera del Banco de México, y Omar Álvarez Cabrera, director corporativo de Administración y Finanzas de BanCoppel.

12:45 – 13:30. La banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles. Con Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y representantes de Banobras.

13:50 – 15:20. Comida – Fundación de los Bancos. Conferencia especial de Michael Sandel.

15:30 – 16:00. Presentación a medios:

lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México. Participan Emilio Romano, Alisa Romano y Regina García Cuéllar.

16:00 – 16:45. Panel:

Empoderamiento económico. Con Gerardo Esquivel, profesor de El Colegio de México; Gonzalo Hernández Licona, del CEEY; e Inés Sáenz Negrete, especialista en sostenibilidad.

17:00 – 18:00.

Mujeres a destacar en la banca. Entrega de reconocimientos con participación de Victoria Rodríguez Ceja y María del Carmen Bonilla.