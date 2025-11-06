Bancos regionales de EU resisten la tormenta del crédito inmobiliario comercial

Las carteras de préstamos inmobiliarios comerciales de los bancos regionales estadounidenses están demostrando ser ampliamente resistentes a pesar de las preocupaciones provocadas por un puñado de préstamos deteriorados, pero el sector de oficinas sigue siendo un punto crítico, dijeron analistas.

Al menos ocho bancos medianos y regionales de Estados Unidos informaron menores préstamos incobrables (NPL) en sus carteras de crédito inmobiliario comercial (CRE) en el tercer trimestre, en comparación con el año pasado, mostró un análisis de Reuters de los informes de ganancias.

Los bienes raíces comerciales, principalmente los préstamos de oficina, han estado bajo presión desde que la pandemia de Covid-19 revisó los hábitos de trabajo, y los mandatos de regreso a la oficina aún no se han traducido en un repunte significativo en la demanda de bienes raíces de oficina.

Casi una docena de prestamistas dijeron que han reducido su concentración de préstamos de oficina. Flagstar Bank, anteriormente New York Community Bank, cuyos problemas con CRE provocaron una crisis de confianza en todo el sector el año pasado, redujo sus provisiones para pérdidas crediticias vinculadas a su cartera de oficinas en 1.42 puntos base en el tercer trimestre.

Regions Financial, mientras tanto, dijo que los préstamos de oficina impulsaron sus condonaciones del tercer trimestre, aunque espera resolver esas exposiciones pronto.

M&T Bank también dijo que planea continuar recortando su cartera de préstamos de oficina, mientras que Citizens Financial señaló que su saldo de oficina disminuyó modestamente en el tercer trimestre.

Los préstamos para propiedades de oficina se están quedando atrás en niveles récord, con más de 11.76% actualmente morosos, según datos de Trepp.

“Hay un cambio profundo en la forma en que la gente trabaja. Las tasas de vacantes de oficinas son más altas que incluso después de la crisis financiera mundial. Definitivamente no hemos resuelto todos los problemas de la oficina”, dijo Thomas Mason, analista principal de S&P Global.

Los desafíos son más agudos para los bancos regionales, que tienen una mayor proporción de préstamos CRE en sus libros en comparación con los prestamistas globales.

Los temores de los inversionistas sobre la exposición de los bancos regionales a las CRE se reavivaron el mes pasado cuando surgieron preocupaciones sobre posibles problemas en los mercados crediticios, lo que provocó una liquidación en todo el sector.

Los prestamistas han estado ganando tiempo otorgando préstamos y esperando que los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal alivien la presión sobre los prestatarios, pero no está claro cuánto tiempo puede durar esa estrategia con un recorte de diciembre ahora en duda.

Los precios de los préstamos CRE tienden a seguir los rendimientos del Tesoro a largo plazo en lugar de las tasas de política a corto plazo, lo que significa que los recortes de tasas de la Reserva Federal tardan en filtrarse.

Incluso con dos recortes desde mediados de septiembre, los nuevos préstamos CRE emitidos en el 2025 tendrán una tasa de interés promedio de 6.24%, en comparación con 4.76% de los préstamos que vencen este año, según S&P Global.