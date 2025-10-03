La Alianza Bancaria Net-Zero deja de existir tras retirada de bancos globales

La Alianza Bancaria Net-Zero cesará sus operaciones "de inmediato", después de que los miembros del grupo bancario mundial contra el cambio climático hayan votado a favor de transformar la organización tras perder a importantes miembros.

"Los miembros de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) votaron a favor de la transición desde una alianza basada en membresías y de establecer su guía como marco", indicó a Europa Press un portavoz de la organización.

"Como resultado de esta decisión, la NZBA cesará sus operaciones de inmediato", añadió.

Creada en 2021, la NZBA llegó a contar hasta con 150 miembros, aunque en los últimos meses, y especialmente tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, ha perdido a miembros tan representativos como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo.

A pesar del cese de operaciones, la Guía para el Establecimiento de Objetivos Climáticos para los Bancos y los recursos de apoyo para su implementación, que constituyen el marco bancario global más utilizado, centrado específicamente en el establecimiento de objetivos de descarbonización, "permanecerán a disposición del público".

De este modo, los bancos de todo el mundo podrán seguir utilizando y consultando estos recursos para desarrollar y ejecutar sus propios planes de transición a cero emisiones netas.