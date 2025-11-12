Ahorros en Afores superarán 50% del PIB en 2050; serán la principal fuente de financiamiento de México

Los ahorros de los trabajadores en las Afores seguirán creciendo en los próximos años y llegarán a 30 billones de pesos en 2050, cifra que equivaldrá a más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Así lo dijo Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), durante la inauguración del Encuentro Amafore 2025.

De esta manera, dijo Cervantes, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se convertirá en “la principal fuente de financiamiento del país”.

Actualmente, las Afores administran ahorros por 8.1 billones de pesos, lo que equivale al 23% del PIB nacional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, recalcó que el dinero de las y los trabajadores está bien invertido.

Además, destacó que el SAR se ha vuelto un pilar del ahorro y un detonador del desarrollo económico y social en nuestro país.