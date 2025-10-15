ABM se reúne con el presidente de la SCJN para fortalecer canales de diálogo

Este martes, representantes del sector bancario, encabezados por el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali, sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con el propósito de fortalecer los canales de diálogos institucionales.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la SCJN en el centro de la Ciudad de México.

En un comunicado, la SCJN detalló que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la certeza jurídica y la importancia de la cooperación para trabajar para el bienestar sostenible de la población.

Banca requiere seguridad jurídica para dar más crédito

Ahí, miembros del Comité de Dirección de la ABM destacaron que la banca requiere de seguridad jurídica para poder otorgar más y mejores créditos a sectores más amplios de la población, y se comprometió a trabajar de la mano en conseguir justicia financiera.

Por su parte, el Ministro Presidente de la SCJN, resaltó que estos acercamientos son cruciales para transitar de manera firme hacia una mejor justicia y certeza.

Al mismo tiempo, se comprometió a revisar los asuntos que hoy atañen a la banca y con ello trazar una ruta de trabajo.

“Es necesario trabajar de la mano con los diversos sectores para que el sistema judicial mexicano sea ejemplar”, expuso el ministro presidente de la SCJN.

Se concluyó que la nueva Suprema Corte impulsará mecanismos de comunicación y cooperación con el sector bancario, para contribuir a la certeza jurídica que requiere la economía nacional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del país.

En la reunión, se reconoció la relevancia de mantener espacios de diálogo permanente entre la SCJN y los distintos sectores que inciden en la vida económica de México, a fin de identificar desafíos comunes y promover soluciones que fortalezcan el marco legal y la justicia.