Pese a la contingencia sanitaria que sigue en el país, los usuarios de la banca siguen haciendo grandes filas en sucursales y cajeros, principalmente en días de quincena, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“Es una realidad cómo en las últimas semanas se ha intensificado la concurrencia de clientes y usuarios en la red de sucursales haciendo largas filas, sobre todo en días de quincena o en fechas de pago a beneficiarios de programas sociales para el retiro de dinero y en localidades o zonas alejadas de los centros de actividad económica más destacados de prácticamente todas las ciudades del país”, explicó la dependencia.

Detalló que, como es tradicional, poco más de 5.5 millones de usuarios de tarjeta de débito, acuden diariamente a alguno de los 58,991 cajeros automáticos de la red bancaria, para hacer un retiro de efectivo.

Esto contrasta, señaló, con los 12.6 millones de usuarios que hacen alguna compra de un bien o servicio a través del millón 358,000 terminales punto de venta que están ubicadas en 763,923 comercios o empresas que prestan diversos tipos de servicios.

La Condusef destacó que desde el pasado 17 de marzo, al igual que otros sectores, la banca en su conjunto tomó una serie de medidas preventivas para la salud ante la propagación del Covid-19, dentro de las cuales está el cierre programado de algunas de sus 12,385 sucursales y la disminución de ventanillas en operación, con el propósito de evitar contagios.

Población desconoce otras opciones

La comisión resaltó que, desafortunadamente, la mayoría de usuarios desconocen las diversas alternativas de trámites y operaciones que hoy pueden hacer en otras opciones como los 591,000 corresponsales bancarios. Aquí se pueden realizar, por ejemplo, pago de servicios, retiros de efectivo, depósitos y pago de créditos, entre otros.

Asimismo, eecordó que, en caso de los usuarios tengan que ir al cajero sin necesidad de hacer largas filas, hay algunos convenios entre bancos que tienen como fin no cobrar comisión o cobrar un monto menor, por consulta y retiro, aunque quien lo use no sea cliente del cajero en cuestión.

Como ejemplo, mencionó que Scotiabank tiene convenios con Inbursa, Banbajío, Afirme, Banregio, Mifel, Intercam, Banco Famsa y Autofin.

En tanto, el Banjército tiene convenio con Citibanamex y BBVA; Afirme con Banco Azteca, Banbajío, Scotiabank e Inbursa, por mencionar sólo algunos.

Recomendaciones ante la nueva normalidad

En este sentido y ante la entrada en vigor de la “nueva normalidad” la Condusef realizó las siguientes recomendaciones a los usuarios de la banca: