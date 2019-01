La administradora de fondos para el retiro (afore) Sura libró las minusvalías que se generaron en el sector durante el 2018, por lo que mantiene rendimientos altos para los más de 7.6 millones de trabajadores que se encuentran en esta afore, indicó Enrique Solórzano, CEO de Sura Asset Management México.

“A Sura le fue bien, anticipamos estos movimientos que fueron muy violentos y de carácter global, salimos mejor liberados que el resto de las afores, salvo algunas excepciones.

El Indicador de Rendimiento Neto muestra que no se vio afectado en el largo plazo nuestro rendimiento”, dijo en entrevista.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en octubre del 2018, las afores registraron minusvalías de 131,833 millones de pesos.

Sin embargo, para el cierre de diciembre, las afores lograron recuperarse y concluyeron el año con plusvalías de 158,594 millones de pesos, lo que significó una reducción de 60%, respecto a las plusvalías que se registraron en el 2017.

En el caso de Sura, si bien todavía no se tiene detalle del cierre de diciembre del 2018, entre octubre y noviembre, la afore acumuló minusvalías de 21,567 millones de pesos. Su rendimiento promedio se ubicó en 5.60% al cierre de octubre en un periodo de cinco años.

Lo anterior se debió principalmente a la volatilidad que se generó en los mercados financieros por la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y por la iniciativa de que el ahorro pensionario fuera administrado por el gobierno.

Solórzano refirió que todavía se podrían ver minusvalías en el corto plazo; no obstante, como las inversiones de las afores son de un horizonte de largo plazo, se recuperarán.

“Los rendimientos a largo plazo siguen siendo buenos en todas las siefores del sistema, particularmente de Sura. En la siefore 4, nos mantenemos como la segunda afore con el rendimiento más alto”, expuso.

Recomendó a los trabajadores no cambiarse de la afore en la que se encuentran, ya que podrían absorber las minusvalías que se registraron en octubre y noviembre del 2018.

“El mensaje para los trabajadores es que no se muevan en estos periodos. A pesar de que Sura tuvo menores impactos que el resto de las afores no es un buen momento para moverse porque hay afores que a lo mejor no recuperan las pérdidas que se tuvieron en meses pasados”, expresó.

Flexibilizar régimen de inversión mejorará rendimientos

Con respecto a la medida que propuso la nueva administración de flexibilizar el régimen de inversión, el CEO de Sura aseguró que con ello se mejorarán los rendimientos de las afores y se tendrá mejor margen de maniobra en el portafolio de inversiones.

“Es algo que habíamos pedido por muchos años y el hecho de que se materialice es positivo. Es probable que el rendimiento de los trabajadores mejore en el mediano o largo plazos con un régimen de inversión”. Comentó que también la propuesta de una comisión por rendimiento es una buena práctica que ayuda a incentivar al sistema a mejorar sus rendimientos.

“El concepto de alinear el cobro de comisiones a los rendimientos logrados es un esquema que en el mundo es positivo. Esos rendimientos sobre los cuales te van a permitir tener un cobro superior estarán relacionados con el tipo de riesgo que tomaste para lograrlos, por lo que se debe tener un buen diseño de esta propuesta”, refirió.

Solórzano consideró viable que las comisiones que cobran actualmente las afores se sigan reduciendo, pues mientras siga creciendo el saldo del sistema mejor margen habrá para reducir las comisiones.

Finalmente, comentó que espera que la nueva administración sí realice una reforma en pensiones, especialmente que se dé prioridad en incrementar las aportaciones de 6.5%, incentivos al ahorro voluntario, elevar la formalidad laboral y considerar paulatinamente la edad de retiro.

