Se amplía la oferta de soluciones digitales para pymes

Las fintech continúan con la apuesta de explotar el potencial mercado que representan los pequeños y medianos negocios (Pymes), además se concretan alianzas para ampliar la oferta de soluciones digitales en el segmento, y es en este contexto que las plataformas Jeeves y Flexio anunciaron un acuerdo para facilitar la operación internacional de sus usuarios.

El objetivo de la alianza es proporcionar herramientas digitales a las pymes, debido a que la integración de soluciones tecnológicas en los procesos negocios es limitada.

En México 76% de las empresas no cuenta con herramientas tecnológicas para automatizar sus actividades, de acuerdo con el estudio The Next Steps in Digital Transformation, de SAP

“Lo que ocurre a nivel macroeconómico, representa una gran oportunidad para ayudar a las pymes a nivel regional, impactar en las empresas para que ellos puedan cobrar todo su dinero a tiempo, a través del uso de la tecnología en parte asegura que las empresas puedan pagar sus cuentas”, explicó Nathan Schorr, director ejecutivo de Flexio.

Por otra parte, el director de Jeeves para Latinoamérica, Brian Siu explicó que la construcción de infraestructura en tecnología financiera dentro del país y la región propició la llegada de nuevas alternativas para el segmento empresarial.

“No existía la infraestructura para realmente lanzar de manera regional servicios para transacciones de dinero, nosotros estamos construyendo por encima de la primera generación de fintech en México, aunque de momento existen pocas tecnológicas financieras con soluciones para el segmento empresarial, son más de las que operaban en un principio”, comentó Siu.

Aumenta necesidad de digitalización

La pandemia aumentó tendencias de digitalización, incluido los pagos digitales. Durante el primer cuatrimestre del año se observó un mayor uso de estos medios, la tarjeta de débito acumula 29% entre los encuestados por Banco de México (Banxico), lo que representó un aumento de nueve puntos porcentuales en comparación con con el mismo periodo del 2021.

La tarjeta de crédito registró el segundo mayor aumento, con la preferencia de 7% de la población, respecto a 5% registrado durante el año pasado. Además, el uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y el Cobro Digital se vio especialmente beneficiado por la emergencia sanitaria, respectivamente 3 y 0.8% de la población utilizan estos medios de pago.

Nathan Schorr explicó que en el país se cuenta con un buen desarrollo de los medios de pago digitales, aunque se debe trabajar en propuestas de digitalización integral.

“A nivel regional México está por detrás de Brasil en el desarrollo de procesadores de pagos, pero entendemos que hoy existen temas de digitalización aún dolorosos para las pymes como el seguimiento de las facturas y la conciliación bancaria”, añadió.

