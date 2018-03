Uno de los principales retos de la relación entre México y Estados Unidos (EU) en esta nueva etapa (con la llegada de Donald Trump), es la regulación en materia financiera, consideró Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Entrevistado en el marco del Primer Foro de CEOs de la Universidad de Yale en México, el funcionario recordó que el nuevo presidente de EU ha manifestado su intención de revisar la regulación bancaria en ese país. Hay bancos internacionales que están en México, algunos de Estados Unidos, pero el principal reto es la regulación .

No obstante, aclaró que lo que debe hacerse es no perder competitividad en este tema. En particular, México ha tomado sus decisiones de regulación unilateralmente, de acuerdo con los lineamientos que ha establecido Basilea y otros organismos internacionales, y nos ha funcionado , dijo.

Añadió: Si ves lo que pasó en el 2008, a los bancos les fue muy bien, a diferencia de 1994, y es porque ya teníamos una buena regulación, ya teníamos una supervisión desde antes .

En este sentido, comentó que la CNBV estará atenta de una posible relajación de la regulación financiera en Estados Unidos, pero no es algo que vaya a definir el futuro de la regulación en México .

González Aguadé puntualizó que, en caso de que eso pasara, México no necesariamente tendría que actuar en esa misma línea. Si vemos los últimos años en México, ha crecido el crédito de forma importante; ha crecido varias veces de lo que ha crecido el Producto Interno Bruto (PIB), y se ha incrementado la inclusión financiera. Entonces yo creo que no necesariamente está relacionado el desarrollo y la penetración de los servicios financieros, con la regulación .

eduardo.juarez@eleconomista.mx