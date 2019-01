Las administradoras de fondos para el retiro (afores) cerraron el 2018 con plusvalías por 158,594.7 millones de pesos, a pesar de las minusvalías que registraron en octubre y noviembre por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y por la iniciativa que se presentó sobre que el ahorro pensionario fuera administrado por el gobierno.

Si bien se recuperaron de la volatilidad en los mercados financieros en lo meses mencionados, estas plusvalías son 60.5% menores a las que se registraron al cierre del 2017 cuando sumaron 402,424.7 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las afores registraron tres meses de minusvalías por 159,677 millones de pesos; mientras que de plusvalías fueron nueve meses por 318,272 millones de pesos.

Con ello, los recursos administrados por las 10 afores que conforman el mercado fueron por 3 billones 327,875 millones de pesos, un crecimiento de 5%, respecto de lo registrado en el 2017.

La Consar indica que el rendimiento promedio histórico de las afores en el 2018 fue de 10.93% nominal y 5.03% real. Si se compara respecto del 2017, se observa una reducción, en términos nominales era de 11.45% y de 5.48% en términos reales.

Trabajadores no deben retirar dinero

Gerardo López, especialista en pensiones de la Universidad Panamericana, recomendó a los trabajadores no retirar en estos momentos el dinero de su afore, pues de hacerlo materializarían las pérdidas que registraron en los meses de octubre y noviembre.

“Es un momento en el que se les recomienda no sacar su dinero en los próximos meses, porque absorberían las pérdidas recientes. Vale la pena que se esperen para que se recupere ese valor en su ahorro, no se puede determinar en qué meses, pero lo mejor es que no lo retiren”, precisó.

López recordó que el valor del ahorro de los trabajadores se redujo ante la volatilidad que se vivió en los mercados financieros por la cancelación del NAIM, “no sólo se vio afectado el ahorro de las cuatro afores que invirtieron en el aeropuerto, sino el de todas las afores porque también hubo volatilidad en el tipo de cambio”.

Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), consideró que, a pesar del mal trimestre que tuvieron a fin de año, las afores siguen siendo el mejor instrumento de inversión por los rendimientos que dan.

“Siempre dan rendimientos por arriba de la inflación, el ahorro que han tenido los trabajadores, en su mayoría, resulta una ganancia. Cuando hay un periodo de minusvalías, las afores tardan en recuperarse entre tres y seis meses, pero todo dependerá en gran medida del entorno en que se encuentre la economía mexicana”.

Afores están preparadas

El especialista agregó que las afores tienen un área de administración de riesgos que les permite conocer y detectar las mejores opciones de inversión para obtener mejores rendimientos.

“Todos los días, las afores valúan el importe de sus activos invertidos porque deben informar a la Bolsa Mexicana de Valores cuál es el valor de cada activo en el que está invertido el dinero de los trabajadores y a raíz de ello determinan qué inversiones deben seguir haciendo, o bien, cancelar”.

Sánchez Tello agregó que, si bien cuentan con estas áreas, las afores también estarán a la expectativa de cómo reaccionan los mercados ante las decisiones que pueda tomar el nuevo gobierno a lo largo del año.

[email protected]