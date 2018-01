Desde el sector de la vivienda también ven la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma fiscal de Estados Unidos y la elección presidencial de México, como los principales retos para el país.

Sin embargo, en el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) vislumbran oportunidades dentro del sector, por lo que estiman un buen comportamiento.

Víctor Manuel Requejo, presidente y fundador del banco especializado, pidió incluso a los inmobiliarios que, ante este escenario, no tomen decisiones precipitadas como algunos lo hicieron hace un año, cuando Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos.

“No tomemos decisiones antes de tiempo; veamos primero cómo son las cosas, cuáles son los derroteros que vienen del norte con el TLC; cómo se va a comportar la inversión extranjera, porque, además, si se van, hay muchos que quieren venir a México. Si alguno de ustedes (inmobiliarios) no quiere hacer un desarrollo, no crean que no se va a hacer, lo hace otro. Así es este mundo de competencia. Si a los inversionistas americanos les parece que México no es un lugar para invertir, va a venir otro, eso no lo duden. Por ahí la sombra oriental está creciendo”, dijo.

Añadió que, en caso de que Estados Unidos saliera del TLCAN, un comercio tan grande como el que hay entre ambos países no se pararía y se jugaría con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de que la decisión final quedaría en el Congreso.

En el marco del evento anual del BIM, el experimentado banquero refirió que la reforma fiscal tampoco pegará tanto a la economía mexicana, pues para que una empresa decida invertir, no sólo toma en cuenta temas de impuestos, sino también de competitividad y mano de obra, por mencionar sólo algunos aspectos.

En cuanto a la elección presidencial, Requejo comentó que habrá que esperar qué ocurre, pero que en caso de que ganara el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tampoco, dijo, será tan cerrado, además de que hoy se tiene una sociedad fuerte que haría contrapesos.

Destacó que independientemente de quién llegue a la silla presidencial, va a tener que apoyar al sector de la vivienda. “No tiene más remedio, porque el Infonavit tiene dinero; el Fovissste tiene dinero; la banca tiene dinero”.

Comentó que hay mucha oportunidad en este rubro, dado que se trata de un producto de primera necesidad para la población. “Estamos en un sector privilegiado (...) México produce más vivienda que toda América Latina, yo creo que hay un gran mercado”.

VA POR 20,000 VIVIENDAS EN EL 2018

Leonardo Arana, director general del BIM, coincidió en que hay retos importantes en el futuro, pero destacó que hay un ambiente positivo, toda vez que existen grandes oportunidades dentro del segmento, además de que el de desarrolladores inmobiliarios, siempre ha pasado por épocas difíciles y complejas, pero al mismo tiempo ha demostrado solidez y fortaleza.

“No tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos, sino más bien de ocuparnos en trabajar”, señaló el directivo.

En este sentido, recordó que en el 2017 el Banco Inmobiliario financió la construcción de poco más de 15,000 viviendas por un monto de 7,700 millones de pesos, a través del apoyo a 184 desarrollos a nivel nacional.

Para el 2018, detalló, la meta es apoyar la construcción de 20,000 viviendas con una derrama de más de 8,600 millones de pesos, esto es 15% más que en el 2017 para un total de 223 proyectos inmobiliarios.

“En la parte del crédito de los desarrollos, tenemos toda la intención y entusiasmo de seguir creciendo con el apoyo de todos”, expuso.

También refirió que esperan crecimientos en materia de captación, donde en un año repuntaron más de 100%; así como en el negocio fiduciario.

INFONAVIT ESPERA ENTREGAR SU CRÉDITO 10 MILLONES EN MARZO

En el evento anual del BIM, estuvieron las principales autoridades de vivienda del país como la Sociedad Hipotecaria Federal, la Conavi, el Infonavit y el Fovissste.

Ahí, el director general del Infonavit, David Penchyna, mencionó que en marzo el instituto espera entregar el crédito número 10 millones.

El funcionario aseguró que el organismo superó la meta de créditos que se había puesto para el 2017, y para el 2018 se espera lograr al menos resultados similares.

“Hoy hay 16.6 millones de derechohabientes que no han ejercido su crédito Infonavit, y de esos para más de 60% somos su única opción de crédito. No quiere decir que desplacemos a los demás. Tenemos un renglón de mercado que sólo nosotros atendemos”, expuso.

La meta del Fovissste, por otra parte, para el 2018 es entregar 55,000 créditos a trabajadores del estado por un monto de 40,000 millones de pesos.