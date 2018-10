Transición de gobierno

"No vamos a cambiar las reglas del juego" dice Alfonso Romo a las afores El próximo Jefe de Gabinete de Presidencia, Alfonso Romo le aseguró a los representantes de las administradoras de fondos para el retiro (afores) que no cambiarán las reglas del juego y que no intervendrán en ningún mandato que ya exista.