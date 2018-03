“La banca está haciendo todo, lo ha definido dentro de su plan estratégico para ser una banca que se va a transformar integralmente en una banca digital”, afirma Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) de la que México forma parte.

En entrevista, señala que el tema tecnológico es uno de los retos de la banca en la región para lo cual, dice, el sector está haciendo fuertes inversiones en innovación y comprando o aliándose con fintech. “Ahora queremos pasar a ser una banca digital integral y movernos mucho más a bajar los costos y dar más facilidad al usuario”, destaca.

Giorgio Trettenero enfatiza que, para la banca en la región, las fintech no son competidores, sino que más bien hay una suerte de sociedad cooperativa con este nuevo ecosistema que va a facilitar la llegada de más clientes y de una forma más fácil.

“Las fintech sin los bancos no van a hacer nada, no tienen los clientes. La banca maneja todo el tema integral, los clientes no van a tener ocho fintech para cada tema que interesa (...) entonces yo te diría que lo veo más como un tema cooperativo”, refiere.

DEBE HABER REGULACIÓN; MÉXICO, REFERENTE

Sin embargo, el secretario general de la Felaban considera que actualmente, en la región, hay un problema de desregulación de estas nuevas tecnologías financieras, por lo que menciona que, para una misma actividad económica, debe haber una misma regulación, pues de lo contrario habría falsos crecimientos que al final llevarían a que el sistema se desequilibre.

“Es un complemento, pero tiene que estar regulado, porque, si no se regula, esto se desordena. (Se debe) tener una regulación homogénea para cada actividad”, indica.

En este sentido, asegura que México es ya un referente en materia de regulación fintech, dado que hace unos días se aprobó y promulgó una ley para este sector. No obstante, estima que debe trabajarse bien en la regulación secundaria. “Que se condense bien y que se trabaje con la banca de lado, que al final son los que van a sacar esto adelante”.

COMBATe al Lavado de dinero

El secretario general de la Felaban comenta que los bancos agremiados siempre han estado comprometidos con el combate al crimen, como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para lo cual cuentan con un comité técnico que aborda todos estos temas.

El problema, refiere, es que el origen de algunos de estos problemas tiene que ver mucho con la economía informal y el uso de efectivo, por lo que considera que deben atacarse desde estos flancos.

“Tenemos una iniciativa que trata de que el efectivo llegue a ser cero, que todo pase por el sistema financiero. Si tú robas o eres corrupto, vas a tener que ponerlos en un banco y vas a tener que decir de dónde salió, qué pasó, de dónde vino”, señala.

Trettenero comenta que se avanzó en la región en materia de inclusión financiera, pero señala que, para lograr mayores cosas en este tema, se debe combatir, por ejemplo, la informalidad que es imperante en América Latina con un promedio de 50 por ciento.

En este sentido, argumenta que una mayor inclusión no es un tema solamente de los bancos, sino también del gobierno al facilitar el ingreso de las personas a la formalidad, con estímulos fiscales e incluso de la academia con educación financiera.

A pesar de las diversas problemáticas que enfrentó América Latina en los últimos años, el secretario de la Felaban puntualiza que la banca salió fortalecida, gracias al buen trabajo que se ha hecho de la mano de los supervisores y reguladores y prueba de ello es que hoy está bien capitalizada y con liquidez, aunque, reconoce, el crédito se desaceleró en el 2017 y espera que siga en niveles inferiores a doble dígito.

“Creo que este 2018 va a estar con esta tendencia y el 2019 aún mejor, pero no creo que lleguemos a los mismos niveles que tuvimos en la década pasada de crecimiento de doble dígito”, enfatiza.

Giorgio Trettenero no ve algún país ede la región en el que se tenga que poner especial atención en materia bancaria, pues afirma que cada nación tiene sus propias problemáticas y todos, en general, han superado las pruebas.

En el caso de Venezuela, expone que todos los impactos ya están asumidos. “Para mí los banqueros de Venezuela son unos héroes, por eso de vivir en ese esquema. Es realmente para sacar el sombrero y felicitarlos”.

